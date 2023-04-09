تقرير – سامسونج تستحوذ على 80% من سوق الهواتف القابلة للطي!

سوق الهواتف الذكية القابلة للطي مستمراً في النمو. على الرغم من الانحدار في إجمالي الشحنات خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن قد يكون السبب في ذلك نتيجة مشكلة الركود الاقتصادي.

ولكن يبدو أن مستقل الهواتف القابلة للطي واعداً للغاية، حيث دخلت العديد من الشركات المُصنعة في هذا السوق مؤخراً خلال مؤتمر MWC 2023 ومنها أوبو وتيكنو وهونر.

ولكن في الوقت الحالي، لا تستطيع أي شركة اللحاق بالنجاح الذي تحققه شركة سامسونج منذ أن دخلت هذا السوق في عام 2019 ومنذ ذلك الحين تمكنت الشركة الكورية من الاستحواذ على نسبة 80% على مستوى العالم.

بحسب تقرير موقع Financial Times والذي يستشهد ببيانات Canalys فلقد تم شحن ما يصل إلى 14.2 مليون هاتف قابل للطي على مستوى العالم خلال العام الماضي. 12 مليون وحدة منها كانت من أجهزة جالكسي القابلة للطي.

أما بالنسبة لإجمالي شحنات شركة هواوي التي تبيع الهواتف القابلة للطي في موطنها الرئيسي منذ سنوات لم تتمكن من الاستحواذ إلا على ما يقرب من 2 مليون وحدة.

أيضاً استطاعت الشركات المنافسة مثل أوبو وفيفو وشاومي وهونر تحقيق حصلة لا بأس بها. ولكن تعتبر أجهزة موتورولا هي الأجهزة الوحيدة التي تشكل منافسة مقابل هواتف سامسونج إذ تتمتع الشركة بالقدرة على شحن أجهزتها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم تتمكن شركة موتورولا من بيع سوى ما يقرب من 40 ألف وحدة قابلة للطي خلال العام الماضي.

على كل حال، على الرغم من النمو المتزايد في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي إلا أنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الهواتف الذكية إذ لا يتعدى إجمالي الشحنات نسبة 1% فقط من السوق الإجمالي للهواتف الذكية.

ولقد عانى هذا السوق في الفترة الأخير من العام الماضي. ولكن تتوقع شركة تحليل البيانات Canalys نمواً في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال عام 2023 بنسبة 100% لكي تصل إلى 30 مليون وحدة.

وليس ذلك فقط، بل تتوقع شركة الأبحاث العالمية أن تتجاوز مبيعات الهواتف القابلة للطي هذه النسبة بحلول عام 2024. ولكن بسبب دخول الشركات الصينية في سوق الهواتف الذكية وقدرتها على شحن أجهزتها عالمياً فمن المحتمل أن يتم مراجعة هذه البيانات خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن هناك أنباء تشير إلى أن جوجل تعتزم الإعلان عن هاتف بيكسل فولد القابل للطي خلال العام الجاري.

على الرغم من أن انخفاض حصة سامسونج من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة، ولكن كما لاحظتم بأنفسكم، فإن نسبة 80% تعني أنه من بين كل 5 أجهزة قابلة للطي هناك 4 أجهزة تحمل شعار شركة سامسونج التجارية.

هذه النسبة تعكس مدى تفوق شركة سامسونج في هذا السوق. وغنى عن القول، فإن سامسونج تصنع بالفعل هواتف قابلة للطي من الفئة الرائدة المتميزة.

ولكن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه الآن هو: “إلى متى سيتمكن العملاق الكوري من الحفاظ على هذه الصدارة، خاصة بعد دخول منافسين أخرين في هذا السوق على مستوى العالم؟”

من المتوقع أن تتمكن كل من شاومي وهونر وفيفو من التهام حصة بال بأس بها من هذا السوق خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا يعني أن سامسونج مُضطرة على تحسين أجهزتها وابتكار تقنيات حديثة ومتطورة لمنح أجهزتها ميزة تنافسية أكبر في هذا السوق.