ابل تطلق تحديث iOS 16.4.1 لحل بعض مشاكل الايفون

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.4.1 رسمياً من أجل حل بعض المشاكل التي واجهها مستخدمو الايفون، وهو تحديث صغير يلي تحديث iOS 16.4 الذي تم إطلاقه مؤخراً.

لا يضيف تحديث iOS 16.4.1 أي مزايا جديدة للايفون، وإنما يعمل على إصلاح مشاكل محددة تم رصدها على مدار الأيام الأخيرة.

بحسب ما ذكرت ابل فإن من المشاكل التي يصلحها التحديث تتضمن إصلاح مشكلة عدم ظهور ألوان البشرة عند الضغط على بعض الوجوه التعبيرية، وعدم استجابة سيري للأوامر الصوتية في بعض الحالات.

يتم تنزيل التحديث هوائياً على الايفون أو الايباد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الجهاز.

التحديث صغير الحجم نسبياً ويبلغ حجمه نحو 300 ميجابايت، لذا ننصح بتحميله وتثبيته على هاتف الايفون الخاص بك.

جدير بالذكر أن هناك مشاكل أخرى واجهت المستخدم بعد التحديث إلى iOS 16.4 تمثلت في توقف تطبيق الطقس عن العمل، وضياع كلمات المرور لشبكات الوايفاي المحفوظة مسبقاً، ومن المفترض أن يقوم تحديث iOS 16.4.1 بالعمل على حلها كذلك.

هذا التحديث لن يكون الأخير، وهناك تحديثات أخرى مثل iOS 16.5 الذي يجري اختباره حالياً وسوف يتم إطلاقه قريباً قبل الإعلان عن تحديث iOS 17 منتصف العام الجاري.