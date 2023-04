3 معلومات يخطئ معظم الناس في فهمها بشأن الاكتئاب

إنجلترا – تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل.

وكشفت عالمة نفس أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب المنتشر على نطاق واسع.

وشاركت الدكتورة جولي سميث، عالمة نفس من هامبشاير بإنجلترا، مقاطع فيديو تعليمية حول الصحة العقلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو عبر “تيك توك”، شرحت جولي المعلومات الثلاثة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن هذه الحالة المنهكة.

1. الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط، والفراغ، وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة.

وعلى هذا النحو، فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئا ، فإنك تشعر فقط بالإحباط.

لكن هذا ليس هو الحال دائما. ووفقا للدكتورة جولي: “الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع تجربة الكثير من القلق عندما تكون مكتئبا”.

وأوضحت المؤسسة الخيرية Mind أنك قد تشعر أيضا بالقلق والاضطراب وتكافح لتناول الطعام والنوم عند الإصابة بالاكتئاب.

2. يمكن أن يكون الاكتئاب جسديا

لا يؤثر الاكتئاب عليك عاطفيا فقط، حيث تؤكد الدكتورة جولي: “الاكتئاب ليس نفسيا فقط، إنه جسدي أيضا”.

وأوضحت أن أول شيء ستلاحظه أحيانا هو نقص الطاقة. لكن الحالة يمكن أن تذهب أبعد من ذلك. وأوضحت الدكتورة جولي أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والآلام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا.

ونتيجة لذلك، يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين، كما أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الألم المزمن الذي قد تعاني منه أسوأ.

وقد يواجه المريض:

– آلام العضلات والمفاصل

– ألم في الظهر

– الصداع

– ألم الصدر

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد يواجه أيضا:

– التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد

– تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان)

– الإمساك

– الأوجاع والآلام غير المبررة

– نقص الطاقة

– انخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية)

– تغييرات في الدورة الشهرية

– النوم المضطرب (على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح)

3. الاكتئاب مقابل الحزن

شددت الدكتورة جولي: “الاكتئاب والحزن ليسا نفس الشيء. فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب”.

وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة ما يمر في لحظة، “لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد. ومع ذلك، إذا لم تزل مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب”.

وتشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بما يلي:

– الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن

– الاضطراب أو سرعة الانفعال

– الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات واحتقارها

– الشعور بالفراغ

– الانعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين

– لا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما تستمتع بها

– شعور بعدم الواقعية

– اليأس

المصدر: ذي صن

