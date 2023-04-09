لن يحصل جالكسي زد فولد 5 على أي تحسينات في قُدرات التصوير عن الطراز السابق!

قد لا يشتمل هاتف جالكسي زد فولد 5 على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل التي رأيناها على جالكسي S23 ألترا، ولا حتى بدقة 108 ميجابكسل. وفقاً لتسريب Ice Universe فإن الهاتف القابل للطي التالي لشركة سامسونج سوف يحافظ على استخدام نفس مستشعر الكاميرا الرئيسي الخاص بهاتف جالكسي زد فولد 4 والذي يعمل بدقة 50 ميجابكسل.

يذكر التسريب أن الهاتف سوف يلتزم بنفس المستشعر بالضبط دون أي اختلاف عن مستشعر الهاتف السابق. هذا وبالإضافة إلى الإشارة إلى أنه من المستحيل على سامسونج أن تكون قادرة على دمج مستشعر بدقة 200 ميجابكسل مع هاتفها القابل للطي، ولكن لم يُذكر السبب وراء عدم إمكانية تحقيق هذ الأمر، سواء كان ذلك بسبب تكاليف التصنيع أو عدم اتساع الهاتف من الداخل للمستشعر الأكبر.

لن يحصل هاتف جالكسي زد فولد 5 على أي تحسينات في قسم الكاميرا

بحسب الشائعات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المتوقع أن يوفر هاتف جالكسي زد فولد 5 العديد من التحسينات على طراز العام الماضي.

على الأرجح سيكون الهاتف أكثر نحافة وأقل وزناً بفضل تقنية مفصلة “قطرة الماء” الجديدة. هذه المفصلة ستساهم بشكل كبير في تقديم العديد من التحسينات فيما يتعلق بمتانة الهاتف والوظائف العامة.

كانت هناك بعض التقارير التي رصدناها مؤخراً والتي تُفيد بأن الهاتف قد يحصل على بعض التحسينات في قدرات التصوير الفوتوغرافي، ولكن يبدو أنها لم تتمتع بالقدر الكافي من المصداقية، حيث يفيد تسريب Universe أن الهاتف التالي سيأتي بنفس إعداد الكاميرا الذي رأيناه على هاتف جالكسي زد فولد 4 دون أي اختلاف يُذكر.

للأسف الشديد هذه أخبار مُحبطة ومخيبة للآمال بالنظر إلى الهواتف القابلة للطي التي رأيناها في الشهور الأخيرة من الشركات الصينية.

كنا نتمنى إن تمكنت سامسونج من تدشين مستشعر 200 ميجابكسل الذي رأيناه على هاتف جالكسي S23 ألترا بداخل إعداد كاميرا هاتف جالكسي زد فولد 5، أو على الأقل أن تكتفي بمستشعر 108 ميجابكسل.

هذا لا يعني أن مستشعر 50 ميجابكسل سيئاً، ولكن الأمر وما فيه أننا كنا نتمنى أن نرى من سامسونج اهتمام في القُدرات البصرية على هواتفها القابلة للطي بشكل أكبر، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث، على الأقل مع الطُرز التالية.

في هذه الحالة، هذا يعني أن هاتف جالكسي زد فولد 5 سيمتاز بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS والتركيز الثُنائي التلقائي للصورة Dual Pixel PDAF.

من المتوقع أيضاً أن تتمكن سامسونج من تحسين خوارزميات وبرامج الكاميرا بشكل أفضل لمنح الهاتف القدرة على التقاط صوراً أفضل وتسجيل فيديو أكثر وضوحاً. أو من الممكن أن تتمكن سامسونج من تعزيز قدرات أجهزة المستشعر نفسه لتوفير نتائج أفضل.