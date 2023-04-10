سيتم تجهيز سلسلة حواسيب جالكسي Tab S9 بهذا المعالج!

من المُقرر أن تُعلن سامسونج عن ثلاث طُرز حواسيب لوحية جديدة ضمن تشكيلة جالكسي Tab S9 في وقت لاحق من العام الجاري. من المتوقع أن يكون من بينهم طراز متوسط التكلفة وهو جالكسي Tab S9 بلس وطراز مميز من الفئة الرائدة وهو جالكسي Tab S9 ألترا. بهذا الشكل يكون هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يتم خلاله إطلاق طراز ألترا الرائد.

يُقال أنه من المحتمل أن تصل الحواسيب اللوحية الجديدة بجانب هواتف الجيل الخامس القابلة للطي. وبحسب آخر التقارير، يبدو أن الشركة الكورية تعتزم إطلاق جميع الأجهزة الجديدة بنفس المعالج الذي تم شحن هواتف جالكسي S23 به في وقت سابق من العام الجاري.

سلسلة جالكسي Tab S9 قادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مكسور السرعة

بناءً على تسريب Tech_Reve فإن جميع طُرز حواسيب جالكسي Tab S9 فضلاً عن كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 ستحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وهذا المعالج هو عبارة عن إصدار حصري مكسور السرعة من المعالج الأصلي Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

الإصدار الأصلي من المعالج يحتوي على نواة أساسية للمعالجة المركزية فئة Corex-X3 مسجلة تردد سرعته 3.2 جيجاهرتز، بينما يمتاز الإصدار مكسور السرعة بنواة أساسية Cortex-X3 مسجلة تردد سرعته 3.36 جيجاهرتز.

أما بالنسبة لوحدة المعالجة الرسومية المدمجة وهي Adreno 740 والتي سجلت تردد أساسي بسرعة 680 ميجاهرتز في الإصدار الأصلي من المعالج، في حين أنها تعمل بتردد سرعته 719 ميجاهرتز في الإصدار مكسور السرعة.

بعيداً عن طراز شريحة المعالجة التي سيتم شحن الحواسيب اللوحية بها، فلقد أضاف المُسرب أيضاً أن جهاز جالكسي Tab S9 الأساسي سيحتوي على بطارية بسعة 10880 مللي أمبير في الساعة. هذه السعة أصغر قليلاً من سعة 11200 مللي أمبير التي تم شحن طراز جالكسي Tab S8 ألترا بها العام الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يساعد المعالج الجديد في تحسين كفاءة الطاقة ومنح الأجهزة فترة تشغيل إضافية أطول من الفترة الزمنية التي تعمل بها حواسيب العام الماضي.

لا يزال أمامنا متسع من الوقت قبل أن تُعلن سامسونج عن الحواسيب اللوحية الجديدة إذ من المتوقع ألا تظهر قبل شهر أغسطس المقبل. ولا تزال التفاصيل حول هذه الأجهزة نادرة للغاية.

ومع ذلك، فلقد علمنا من تسريبات سابقة أن الحواسيب اللوحية الجديدة ستمتاز بميزة رائعة طال انتظارها لفترة طويلة وهي التصنيف بشهادة IP لمقاومة الماء والغبار. ومن المحتمل أن يتم تصنيف الأجهزة بشهادة IP67. إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فهذا يعني أن حواسيب سامسونج اللوحية ستكون أولى حواسيب أندرويد التي تتمتع بمعايير مقاومة الماء والغبار.