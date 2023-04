لماذا يمكن للألياف حقا أن تقلل من شهيتك؟!

إنجلترا – وجد باحثون أن الأشخاص الذين يتناولون مجموعة من الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف، أو الذين يتناولون مكملات الألياف، لديهم كمية أقل من حمض الصفراء المسمى isoUDCA في أجسامهم.

وعادة ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض isoUDCA شهية أقل، ما قد يساعدهم على إنقاص الوزن عن طريق تناول كميات أقل.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تربط الألياف بهذا النوع المهم من حمض الصفراء، والذي يمكن أن يلعب أيضا دورا في خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن، والمعد المشارك للبحث: “تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الألياف في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي، الذي تسخره ميكروبات معينة في الأمعاء. إن ميكروبيوم الأمعاء ومنتجاته الكيميائية مثل هذه الأحماض الصفراوية يبشر بالخير للحد من السمنة دون الحاجة إلى الجراحة الغازية”.

ونظر الباحثون في أربع دراسات شملت آلاف الأشخاص، بما في ذلك اثنتان وجدت أن الأشخاص الذين يأكلون بشكل عام بشكل أكثر صحة، ويستهلكون المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف، لديهم مستويات أقل من isoUDCA.

ووجدت دراسة منفصلة، شملت 32 من كبار السن تناولوا مكملات ألياف يومية 20 ملغ لمدة ستة أسابيع، أن لديهم مستوى أقل من isoUDCA بعد ذلك أيضا. والنساء ذوات المستوى المنخفض من isoUDCA، سألن عن مدى جوعهن قبل الإفطار على مدى بضعة أيام، بشكل عام صنفت شهيتهن على أنها أقل في مجموعة دراسة النظام الغذائي المكونة من 327 امرأة.

وتشير النتائج إلى أن انخفاض مستوى isoUDCA، الذي تنتجه البكتيريا في الأمعاء، يمكن أن يقلل الشهية، وأن مكملات الألياف يمكن أن تقلل من isoUDCA، والتي قد تكون مفيدة لأخصائيي التغذية.

وقد يعني هذا أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالألياف، أو أولئك الذين يتناولون مكملات الألياف، قد يستفيدون من بعض الفوائد الصحية، وقلة الشهية التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بعد عمليات تحويل مسار المعدة.

وأظهرت دراسة أخرى في البحث أن هؤلاء الأشخاص لديهم أيضا مستويات منخفضة من isoUDCA، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدهون الثلاثية – وهي دهون في الدم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ولا يرتبط المستوى المنخفض من isoUDCA فقط بانخفاض الدهون الثلاثية، ولكنه قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ووجدت الدراسة، التي قارنت isoUDCA في التوائم، أن مستوى حمض الصفراء هذا يتحدد بواسطة الجينات التي تنتقل في العائلات إلى حد ما، ولكن بشكل أساسي يرجع إلى كيفية عيشنا.

ويرتبط ارتباطا وثيقا ببكتيريا الأمعاء، والتي من المعروف أنها تلعب دورا كبيرا في الصحة، وتتغير من خلال ما نأكله.

ووجدت الدراسة أن أفضل طريقة لتقليل isoUDCA بشكل كبير هي إجراء مجازة معدية، ولكن يبدو أن الألياف لا تزال تقلل بشكل معتدل ولكن بشكل كبير من حمض الصفراء.

ونُشرت الدراسة في مجلة Cell Reports Medicine.

