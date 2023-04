اختبار دم جديد يمكن أن يكشف ما إذا كنت ستصاب بمرض السكري من النوع 2 خلال عقد من الزمن!

إنجلترا – طوّر علماء اختبارا للدم يمكن أن يخبر الأشخاص ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 خلال السنوات العشر القادمة من حياتهم.

ويبحث الاختبار عن “مثيلة” الحمض النووي – التغيرات الكيميائية في الدم التي تُظهر نشاط الجينات المرتبطة بمرض السكري يتم “الاتصال به” أو “انخفاضه” عندما يكون شخص ما في المراحل المبكرة من تطويره.

ويوفر ذلك تنبؤا أكثر دقة عند دمجه مع الطريقة التي يستخدمها الأطباء – والتي تحدد المخاطر بناء على عوامل تشمل العمر والوزن والتاريخ العائلي للمرض.

وقال البروفيسور ريكاردو ماريوني، المعد الرئيسي للدراسة التي طورت اختبار الدم، من جامعة إدنبرة: “اختبار الدم الذي يعطي الناس خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 يمكن أن يكون جزءا من تحسين الصحة في المستقبل”.

ولتطوير اختبار الدم، نظر الباحثون إلى 14613 شخصا وافقوا على مراقبة صحتهم لمدة 15 عاما في دراسة أجريت في اسكتلندا.

وباستخدام نصف هذه المجموعة، تمكنوا من رؤية كيف اختلفت دماء أولئك الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع 2 عن أولئك الذين لم يصابوا بذلك.

ثم قاموا بفحص مدى نجاح اختبارهم في النصف الآخر – للتنبؤ بالحالات التي حدثت في غضون عقد بعد إجراء اختبار الدم.

ويمكن أن يلتقط اختبار الدم، الذي نُشر في مجلة Nature Aging، نسبة 18% إضافية من الأشخاص الذين سيصابون بمرض السكري من النوع 2 في العقد المقبل.

وقد أدى ذلك إلى رفع النسبة المئوية للأشخاص المعرضين للخطر الذين تم اكتشافهم باستخدام الطريقة القياسية التي يستخدمها الأطباء، والتي كانت 30%، إلى 48% عند استخدام اختبار الدم في نفس الوقت.

المصدر: ديلي ميل

