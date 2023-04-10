تسريبات جالكسي زد فليب 5 – النظرة الأولى على شاشة الغطاء!

بحسب الشائعات السابقة، فمن المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي زد فليب 5 على شاشة ثانوية أكبر بكثير من الشاشة الثانوية على الطراز السابق. ويبدو أن هذه الشائعات كانت تتمتع بقدر لا بأس به من المصداقية، حيث شارك موقع Sam Mobile للتو صور يبدو عليها وكأنها مُخططات هندسية مُبكرة تستعرض حجم الشاشة الثانوية على هاتف جالكسي زد فليب 5 والتي يمكنكم رؤيتها أدناه.

النظرة الأولى على شاشة الغطاء لهاتف جالكسي زد فليب 5

من خلال الصورة يتضح لنا أن سامسونج لن تقوم بتضمين الكاميرا في الشاشة نفسها. وبناءً على مصدر التقرير نقلاً عن المُسرب الشهير SuperRoader الذي يدّعي أن التصميم صحيح بنسبة 100% فمن الواضح أن هذا هو التصميم النهائي الذي سنحصل عليه في المستقبل.

عرض شاشة الغلاف كبير للغاية وهو ما يعكس صحة التسريبات السابقة التي أكدت على أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيحتوي على شاشة ثانوية هي الأكبر حجماً على الإطلاق. ولكن إذا أردتم وجهة نظري الشخصية، فشخصياً ألاحظ عرض غريب لغلاف الشاشة. فهل المساحة الطفيفة المتبقية سيتكو كافية من أجل كاميرات الهاتف!

يبدو أن شاشة الهاتف الثانوية تشغل مساحة النصف العلوي بأكمله تقريباً ولكن عند مقارنتها مع شاشة الغطاء الثانوية على هاتف جالكسي زد فليب 4 فيبدو أنه من الصعب مقارنة كلتاهما بسبب الفرق الكبير في الحجم لصالح الشاشة الجديدة.

دعونا نأمل فقط أن تسمح لنا سامسونج بالقدرة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الشاشة نظراً لأن الشاشة الثانوية على هاتف جالكسي زد فليب 4 محدودة للغاية من حيث الوظائف. نتمنى أن تكون الشاشة الثانوية مماثلة لنفس شاشة الغطاء على هواتف موتورولا القابلة للطي والتي تتيح لك التحكم في الهاتف بالكامل عبر شاشة الغطاء.

أما في سياق الحديث عن حجم الشاشة الثانوية، فلسنا متأكدين بعد من هذه التفاصيل، ولكن يُقال أنها ستتمتع بقطر يتراوح من 3 إلى 4 إنش، مما يعني أنها ستكون ضعف حجم شاشة الغطاء على هاتف جالكسي زد فليب 4 والتي يبلغ قطرها 1.9 إنش.

هذا هو كل شيء حالياً. من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف جالكسي زد فليب 5 في أواخر العام الجاري، وتحديداً خلال شهر أغسطس، جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي زد فولد 5.

العديد من التسريبات تشير إلى أننا بصدد أن نشهد رؤية تقنية مفصلة جديدة على هواتف الجيل الخامس والتي من شأنها إصلاح مشكلة تجاعيد الشاشة بشكل كبير. أيضاً نتوقع أن يتمتع الهاتف بأي تصنيف من معايير مقاومة الماء. على كل حال، لا يزال متبقي أمامنا عدة أشهر للتأكد من صحة جميع التسريبات التي نحصل عليها بشكل متواصل.