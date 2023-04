ستة أطعمة يمكن أن تغذي أمراض القلب يجب تجنبها أو التقليل منها

الولايات المتحدة – أكد الأطباء إن نمط الحياة الغربي الذي غالبا ما يتضمن تناول الأطعمة المصنعة، يغذي أمراض القلب.

ولأنه ليس من الممكن دائما التخلص من الأطعمة المسببة للمشاكل، فإن الاعتدال والتحكم في الكمية أمران أساسيان، وفقا لأطباء القلب.

وفي حديثها إلى موقع TODAY، قالت الدكتورة شارون هايز، طبيبة القلب في عيادة قلب المرأة في مينيسوتا، الولايات المتحدة: “لا يوجد طعام ينقذ حياتك. وليس هناك آخر يقتلك، فالأمر يتعلق بالتوازن. لذا فإن فطيرة الجبن لن تقتلك، لكن في الحقيقة ما تأكله ومقدار ما تأكله هو أمر بالغ الأهمية”.

وشاركت الدكتورة شارون وزميلها في أمراض القلب الدكتور أندرو فريمان، الذي يعمل في National Jewish Health في كولورادو بالولايات المتحدة، بعض الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها أو الحد منها من أجل الصحة المثلى.

1. النقانق

أوضح الخبراء أن اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح وتحتوي على مكونات مضافة مثل النترات – وكلها ضارة بالقلب.

والأسوأ من ذلك، هو أن اللحوم المصنعة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقا للدكتور أندرو.

2. رقائق البطاطا

قال الدكتور أندرو: “ثقافتنا تقدر الراحة، وهو أمر رائع، لكن الراحة لا تعني أنه يجب عليك تناول الأطعمة المصنعة المعبأة مع السكر المضاف والملح”.

ويوضح أن ارتفاع استهلاك الملح هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يضع الأساس لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

لذلك، أوصى الطبيب بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من الكربوهيدرات المملحة والمقرمشة.

3. بودينغ

في حين أنه من الجيد الاستمتاع بالحلوى السكرية من حين لآخر، إلا أنه يجب أن تقلل من استهلاكك للحلويات إلى الحد الأدنى.

ويمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة عدد السعرات الحرارية لدى الأشخاص، وبالتالي، زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع الثاني.

4.الكثير من البروتين

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يحصل الكثيرون على ما يكفي منها، ولكن تناول الكثير منها قد يكون ضارا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الكثيرون مهووسين بالبروتين، خاصة أولئك الذين يستمتعون بالتمارين الرياضية.

وأشار أندرو إلى أنه أصبح من المألوف أن نرى الناس يحصلون على ضعف ما يحتاجون إليه من البروتين في يوم واحد وهذا يفرض ضرائب على الكلى وقد يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون نظاما غذائيا عالي البروتين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 33% للإصابة بقصور القلب.

ويستهلك العديد من الأشخاص أيضا البروتين بشكل أساسي من اللحوم التي غالبا ما تكون غنية بالدهون المشبعة، ما قد يرفع مستويات الكوليسترول لديك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح الأطباء بعدم المبالغة في تناوله واختيار البروتين النباتي بدلا منه. ويجب أن يفي بالغرض تناول حصتين من اللحم أو السمك أو المكسرات أو التوفو يوميا.

5. مشروبات الطاقة

قال الدكتور أندرو إنه يجب تجنب مشروبات الطاقة بأي ثمن لأن الأبحاث تشير إلى أن مزيج السكر والكافيين الموجود في المشروبات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.

والخبر السار هو أن تناول الكافيين في الشاي أو القهوة باعتدال يمكن أن يكون صحيا تماما.

6. زيت جوز الهند

يعتقد الكثير من الناس خطأ أن زيت جوز الهند هو بديل صحي للدهون، في حين أنه يحتوي في الواقع على دهون مشبعة أكثر من شحم الخنزير.

وهذه الدهون المشبعة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول “الضار”. وخلص الدكتور أندرو إلى أنه يمكن للناس الاستمرار في استخدامه كمرطب ولكن ليس في المطبخ.

