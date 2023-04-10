شركة OnePlus تُعلن عن هاتف Nord CE 3 Lite 5G بشاشة 120Hz وكاميرا 108MP

أعلنت شركة OnePlus مؤخراً عن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G الذي كنا ننتظره خلال الأسابيع القليلة الماضية. جاء هذا الإعلان من خلال الملصق الترويجي الذي طرحته الشركة على موقعها الرسمي في الهند، ولكن بكل تأكيد من المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق.

يمتاز الهاتف بشاشة مسطحة وحواف نحيفة ولكن الإطار السفلي سميك نسبياً مقارنة بالحواف الأخرى. يتم تضمين ثلاث كاميرات خلفية بداخل جزيرتين منفصلتين، وبجوارهما وحدة إضاءة Flash LED.

الإعلان عن OnePlus Nord CE 3 Lite بشاشة 120Hz

يمتاز هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G بشاشة كبيرة قياس 6.72 إنش بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz ولكن الجدير بذكره أن الشاشة تحتوي على لوحة عرض LCD وليست AMOLED. الشاشة محمية بطبقة زجاج Asahi Dragontrail Star Glass.

يستمد الهاتف قوته من معالج Snapdragon 695 SoC من شركة كوالكم. لقد عفا الزمن على هذا المعالج القديم، ويبدو أن الشركات لديها مخزون وفير منه وتحاول التخلص منه بأي شكل ممكن. ومع ذلك، برغم تقدمه في العمر، إلا أنه لا يزال معالج لائق بالنظر إلى الشريحة أو الفئة التي ينتمي إليها الهاتف.

بجانب المعالج توجد ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام من النوع LPDDR4X مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من النوع UFS 2.2.

بطبيعة الحال لن تشكل سعة التخزين مصدر إزعاج بالنسبة للمستخدم بفضل وجودة فتحة لقارئ بطاقات microSD والتي تتسع لبطاقة بسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

يتم تغذية الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات. يأتي الهاتف مع شاحن سلكي سريع مُرفق في علبة الشراء، وهو أمر جيد أصبحت بالنظر إلى جميع هواتف سامسونج التي باتت تأتي بدون شاحن على الإطلاق.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة Oxygen OS 13.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13 ويحتوي على مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس ومكبرات صوت ستريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

كاميرا 108 ميجابكسل

بالنسبة للقدرات البصرية فإن الهاتف يحتوي على مستشعر Samsung HM6 بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوم بتقنية التثبيت الإلكتروني EIS وبجانب عدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل أيضاً. في الجانب الأمامي توجد كاميرا Sony IMX471 بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

يتوفر هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite 5G بخيارين اثنين للألوان وهما الليموني والرمادي. ويبلغ سعر الهاتف في الهند 243$ دولار أمريكي وسيكون متوفر للشراء اعتبارًا من يوم 11 أبريل.