سامسونج تطرح تحديث ضخم لسلسلة جالكسي S23 وهذه فائدته

كان من المفترض أن تطرح سامسونج تحديث جديد للكاميرا على هواتف سلسلة جالكسي S23 قبل نهاية مارس الماضي. لقد تأخرت بعض الشيء، ولكن في النهاية التحديث أصبح متوفر حيث يتم طرحه في الوقت الحالي في موطن الشركة الرئيسي ومن المتوقع أن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

مع هذا التحديث، يحصل كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا على تحديثات هامة للغاية متعلقة بقدرات الكاميرا. وبحسب منشور شركة سامسونج على منتدى مجتمع كوريا الجنوبية، الآن سيؤدي الضغط على زر الغالق إلى التقاط الصور مباشرةً حتى وإن لم يكن الإطار في بؤرة التركيز بشكل كامل.

تحديث ضخم لسلسلة جالكسي S23

من المتوقع أن يؤثر هذا التحديث على جودة الصورة، وقد تصبح ضبابية بعض الشيء أو من الممكن أن تصبح حتى ضبابية بالكامل، ولكن جوهر الفكرة هنا هو أنك لن تفقد تصوير اللحظات المثالية بسبب انتظار التركيز البؤري إلى أن يصبح جاهزاً.

بطبيعة الحال إذا كانت هذه الفكرة غير مُريحة بالنسبة لك فيمكنك بسهولة تبديله من داخل تطبيق مساعد الكاميرا Camera Assistant.

من المفترض أيضاً أن يساعد هذا التحديث في تحسين مقاطع الفيديو التي سيتم التقاطها بالكاميرا فائقة الاتساع أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وذلك من أجل تقليل مشكلة الوميض.

في نفس الوقت هذا التحديث يجلب معه بعض التحسينات من أجل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها بدقة +FHD بمعدل 60 إطار في الثانية في حالة إيقاف تشغيل Auto FPS.

أيضاً تم تحسين قدرات تصوير سماء الليل بدقة 50 أو 200 ميجابكسل بعد أن كانت تُظهر مقاطع الفيديو الكثير من الضوضاء على شكل خطوط في الفيديوهات.

علاوة على ذلك كانت هناك شكاوى من بعض المستخدمين الذين أبلغوا عن ظهور خط أخطر من حين لآخر أثناء استخدام الكاميرا الخلفية الرئيسية. التحديث الأخير للكاميرا يعمل على إصلاح هذه المشكلة أيضاً.

التحديث لا يركز على تحسينات الكاميرا فقط وإنما من شأنه يقوم بإصلاح بعض مواطن الخلل في أماكن أخرى على سلسلة جالكسي S23. على سبيل المثال، الآن يمكنك حذف الصور مباشرةً من تطبيق المعرض بمجرد التقاطها حتى وإن كان التطبيق لا يزال يعمل على معالجتها.

التحديث يعمل أيضاً على إصلاح المشاكل المرتبطة بخاصية التعرف على الوجه بعد الانتهاء من مكالمات الفيديو مع الجهات الخارجية.

أخيراً وليس آخراً، ركزت سامسونج على تحسين جودة الصورة التي يتم التقاطها في محيط منطقة منخفضة الإضاءة دون تفعيل وضع التصوير الليلي.

في الوقت الحالي يتم طرح التحديث لمستخدمي كوريا الجنوبية برقم إصدار البرنامج الثابت S91 * NKSU1AWC8 ويبلغ حجم التحديث 992 ميجابايت على طراز ألترا. لذا، لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يصل إليك هذا التحديث في أي لحظة من الآن.