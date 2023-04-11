تطبيق مساعد الكاميرا بات متوفرًا على سلسلة جالكسي S21 و S20 والمزيد!

بالأمس القريب طرحت سامسونج تحديث رئيسي لتطبيق مساعد الكاميرا “Camera Assistant” يتضمن مجموعة رائعة من المميزات الجديدة وقد صرحت الشركة أن التطبيق سيكون متاحاً لعدد أكبر من هواتف جالكسي خلال الأسابيع المقبلة. الآن يتم طرح الإصدار المحدث من التطبيق لعدد أكبر من هواتف الشركة عبر متجر جالكسي.

كبداية، أطلقت سامسونج تطبيق Camera Assistant كتطبيق كاميرا اختياري لهواتف جالكسي الرائدة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

جاء هذا التطبيق مباشرةً بعد أن أعلنت سامسونج عن تطبيق ExpertRAW الذي يستهدف محترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي بكاميرا الهاتف الذكي.

ظهر التطبيق الجديد لأول مرة مع تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام أندرويد 13 على سلسلة جالكسي S22 وظل التطبيق على هيئة إصدارات تجريبية لثلاثي السلسلة حتى وقت قريب جداً.

تطبيق مساعد الكاميرا أصبح متوافق مع واجهة One UI 5.1

الآن، مع تحديث One UI 5.1 الجديد أصبح تطبيق Camera Assistant متوافق بشكل أفضل مع عدد أكبر من هواتف جالكسي.

إصدار التطبيق يحمل رقم 1.1.00.4 ومتوفر عبر متجر Galaxy Store ومتوافق مع هواتف سلسلة جالكسي S23 وسلسلة جالكسي S22 وسلسلة جالكسي S21 وسلسلة جالكسي S20 وهواتف الجيل الرابع القابلة للطي.

في حين أن سلسلة جالكسي S23 جاءت في وقت سابق بالإصدار الجديد من واجهة One UI ولكن سرعات ما لحقت بها العديد من هواتف الشركة الرائدة وحصلت على الإصدار الجديد من الواجهة، حتى بعض هواتف الفئة المتوسطة بدأت مؤخراً في تلقي تحديث One UI 5.1.

بالطبع، تحديث One UI 5.1 لم يشق طريقه إلى جميع هواتف الشركة على مستوى العالم بعد، ولكن سنضطر على الانتظار عدة أيام أو أسابيع قليلة كحد أقصى قبل وصول التحديث الجديد إليها.

ولكن إذا كنت تمتلك أي من هواتف جالكسي التي تلقت تحديث One UI 5.1 فهذا يعني أن هاتفك أصبح مؤهلاً للحصول على الإصدار الأخير من تطبيق Camera Assistant ويمكنك المضي قدماً وتنزيل التطبيق عبر متجر جالكسي وتثبيته والاستمتاع بمميزاته الجديدة.

من المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الهواتف المتوافقة مع الإصدار الجديد من التطبيق خلال الأسابيع القادمة، ومع ذلك لسنا متأكدين مما إذا كنت هواتف الشركة متوسطة المدى ستكون قادرة على الاستفادة من جميع ميزات التطبيق.

تطبيق Camera Assistant يحاول توفير العديد من الميزات الرائعة لهواة التصوير بشكل أفضل من تطبيق الكاميرا الافتراضي. على سبيل المثال يحاول تطبيق Assistant منح المستخدم المزيد من وظائف تنعيم الصورة وتوازن أفضل بين جودة الصورة وسرعة الغالق فضلاً عن القدرة على تعتيم الشاشة أثناء جلسات تسجيل الفيديو الطويلة زمنياً والقدرة على التبديل بين العدسات بشكل تلقائي وحرية أكبر في اختيار المؤقتات الزمنية وغير ذلك بكثير.

إذا كان هاتفك من بين هواتف جالكسي التي ذكرناها في هذا التقرير وحصل على واجهة One UI 5.1 فيمكنك النقر فوق الزر المُرفق أدناه وتحميل التطبيق عبر متجر جالكسي الرسمي.