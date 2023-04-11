شاومي تُعلن عن هاتف Redmi Note 12 Turbo متوسط التكلفة

أعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي عن هاتف Redmi Note 12 Turbo وكبداية فهو هاتف استثنائي لم نرى مثيل له من قبل من حيث التصميم والمظهر الجمالي الرائع.
من خلال التسريبات السابقة علمنا أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بدقة +FHD قياس 6.67 بوصة داعمة لمرئيات Dolby Vision ومعدل تحديث 120Hz وبالفعل هذه هي سمات الشاشة الحقيقية.
هذا هو أول هاتف في العالم يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 2 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5. يمتاز الهاتف بقدرات تبريد احترافية شاملة على التبريد السائل VC لتعزيز غرفة التبريد بالبخار وزيادة القدرة على تشتيت الهواء الساخن من الداخل باحترافية.
يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
يستخدم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط.
سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 12 Turbo بالتفصيل
- الشاشة: قياس 6.67 إنش بدقة +FHD قياس 2400×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض OLED تدعم معدل التحديث التكيفي بمعدل 30 / 60 / 90 / 120 هرتز ومعدل تعتيم يبلغ 1920PWM وداعمة للتدرجات اللونية DCI-P3 ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1000 شمعة ومرئيات +HDR10 و Dolby Vision.
- المعالج: Snapdragon 7+ Gen 2 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 725 580MHz.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR5 وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1. وهناك نموذج آخر بسعة 16 جيجابايت رام LPDDR5 وذاكرة تخزين 256/512 جيجابايت UFS 3.1.
- نظام التشغيل: واجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS + عدسة لاستشعار العُمق بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة + ومستشعر الأشعة تحت الحمراء IR.
- الصوت: مقبس 3.5 ملم وسماعات ستريو وتقنية Dolby Atmos.
- الوزن والأبعاد: 161.11×74.95×7.9 مم ويزن الهاتف 181 جرام.
- سُبل الاتصال: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- البطارية: سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات.
- السعر والتوفر: يبلغ سعر الهاتف 1999 يوان صيني أي ما يعادل 290$ دولار أمريكي لنموذج 8+256 جيجابايت بينما يبلغ سعر نموذج 12+256 جيجابايت 319$ دولار أمريكي.
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