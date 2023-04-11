شاومي تُعلن عن هاتف Redmi Note 12 Turbo متوسط التكلفة

أعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي عن هاتف Redmi Note 12 Turbo وكبداية فهو هاتف استثنائي لم نرى مثيل له من قبل من حيث التصميم والمظهر الجمالي الرائع.

من خلال التسريبات السابقة علمنا أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بدقة +FHD قياس 6.67 بوصة داعمة لمرئيات Dolby Vision ومعدل تحديث 120Hz وبالفعل هذه هي سمات الشاشة الحقيقية.

هذا هو أول هاتف في العالم يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 2 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5. يمتاز الهاتف بقدرات تبريد احترافية شاملة على التبريد السائل VC لتعزيز غرفة التبريد بالبخار وزيادة القدرة على تشتيت الهواء الساخن من الداخل باحترافية.

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يستخدم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط.

سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 12 Turbo بالتفصيل