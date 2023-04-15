خدمات ابل تتوقف على أجهزة الايفون والايباد القديمة

إذا كان لديك إصدار قديم من الايفون أو الايباد يعمل بنظام تشغيل iOS 11 فما أقدم، ربما يهمك أن تعرف أن خدمات المحتلفة قد لا تعمل على جهازك القديم.

خدمات ابل مثل متجر الآب ستور وفيس تايم و iMessage وغيرها من الخدمات لن تكون قادرة على العمل على أجهزة الايفون والايباد القديمة السابق الإشارة إليها.

جدير بالذكر أن جميع الأجهزة العاملة بتحديث iOS 11 من ابل يمكن تحديثها إلى iOS 12 بلا مشاكل، والاستمرار في استخدام خدمات ابل المختلفة، بخلاف ذلك سوف تتوقف الخدمات على الأجهزة بنظام iOS 11 و iOS 10 فما أقدم.

لا يُعرف على وجه التحديد الأسباب التي قد تدفع ابل إلى إيقاف خدماتها على الأجهزة القديمة، البعض يفترض أن ذلك بسبب تعديلات قادمة على الخدمات تجعلها غير متوافقة مع أنظمة التشغيل القديمة.

هناك افتراض آخر يقول أن ذلك من أجل دفع العملاء أكثر إلى التخلي عن أجهزتهم القديمة واقتناء أجهزة أحدث.

جدير بالذكر أيضاً أن خدمات ابل سوف تتوقف كذلك عن العمل على أجهزة ماك بنظام تشغيل macOS High Sierra فما أقدم، وساعات ابل بنظام تشغيل watchOS 4 فما أقدم، وتلفاز ابل بنظام tvOS 11 فما أقدم.

الاستثناء الوحيد كان لخدمة وحيدة وهي خدمة ابل iCloud والتي سوف تستمر في العمل بغض النظر عن نظام التشغيل المثبت على الجهاز بحسب مصادر صحفية.