بعد إضرامه النار في جسده.. وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي

توفي فجر الجمعة، لاعب كرة القدم التونسي نزار العيساوي البالغ من العمر 36 عاماً، متأثرا بحروق بليغة أصابته بعد أن أضرم النار في جسده أمام مركز الشرطة بمدينة حفوز، في محافظة القيروان، وسط تونس بعد خلاف مع بائع للموز.

ونشر ياسين شقيق نزار عبر حسابه على فيسبوك مقطعا مصورا وهو يحمل ابنة نزار ويطلب منها أن تقبّله قائلا وهو يبكي: “هذه ما تركها لي المرحوم”.

وفي مقطع مصور آخر على فيسبوك، حمّل ياسين الأجهزة الأمنية في تونس المسؤولية عن وفاة شقيقه نزار.

وأضرم نزار عيساوي النار في جسده إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز التابعة لمحافظة القيروان كان قصدها ليقدّم شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدّد رسميا، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وتوفي نتيجة حروق بليغة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف ويصرخ ويقول “خلاف مع شخص يبيع الموز بعشرة دنانير، أذهب إلى المركز الشرطة يتهمونني بالارهاب، إرهاب يا ناس إرهاب من أجل الموز”.

ويشير في مقطع الفيديو بيده صوب مركز للشرطة ويردّد “هم ظلموني”.

وشهدت مدينة حفوز من ولاية القيروان ليل الخميس، حالة من الاحتقان والتوتر ومواجهات بين عدد من الأهالي والوحدات الأمنية على خلفية وفاة اللاعب، ورشق محتجون أعوان الأمن بالحجارة، وردّت وحدات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع.

من سبب هذا !؟ وزارة الداخلية واعوانها .. ومن فوقهم #قيس_سعيد النظيف المنافق ..

اصبحت تهمة الارهاب جاهزة وسريعة لكل مواطن يخبر عن فساد .. وخاصة لو كان فيها موز

الرحمة على #نزار_العيساوي https://t.co/8ZjzFHxnN9 — الأمير جمال (@AmirJamall) April 14, 2023

وقبل الحادثة، كتب عيساوي عبر حسابه على فيسبوك: “أنا القاضي نزار عيساوي أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقا وذلك لأنه رجل… رفعت الجلسة…كفى لم يعد لي طاقة تحمّل، اليوم سوف يتم التنفيذ يا دولة البوليس”.

ورغم محاولات تهدئته من قبل مواطنين كانوا موجودين أثناء تهديده بحرق نفسه، أضرم نزار النار في جسده في الشارع وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بالقيروان ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس قرب العاصمة تونس، حتى وافته المنية.

ولعب نزار عيساوي للعديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز كما سبق له أن لعب مع المنتخب التونسي وانتمى في آخر تجاربه للنادي اللجمي الذي ينافس في دوري الهواة.

كفاش تحرق نزار؟

علاش تحرق؟

علاش مات

بلا قناع يكشف ما حصل تم النشر بواسطة ‏السوق الجديد: تحت المجهر‏ في الخميس، ١٣ أبريل ٢٠٢٣

The post بعد إضرامه النار في جسده.. وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا