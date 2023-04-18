بعد حذف فيديو هالة صدقي.. القصة الكاملة لجدل نهاية مسلسل “جعفر العمدة” وإعادة تصوير مشهد

جدل كبير أثارته عدد من المواقع والصفحات عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة”، فبحسب هذه المواقع فإن تسريب النهاة أو التوقعات حول مصير كل شخصية من الشخصيات كان سببا في تغيير نهاية المسلسل.

فيديو أثار ضجة

الفنانة هالة صدقي أثارت جدلا كبيرا بعما قامت اليوم بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ومن ثم قامت بحذفه بعدهاإعلانهالة صدقي ظهرت في الفيديو وهي تستعد لعمل مكياج شخصية صفصف والدة “جعفر العمدة” ضمن أحداث المسلسل، وهو الأمر الذي جعل الجمهور في حيرة إذ أن صناع العمل انتهوا منذ فترة كبيرة من تصوير العمل.وقالت الفنانة الكبيرة: “نداء من صفصف النهاردة يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وأنتو طيبين.. تعبت”.

تصريح طارق النهري

الفنان طارق النهري قال في تصريح خاص لمصراوي إن ما تم تداوله عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” غير صحيح، وأضاف: “لا طبعا، والمخرج هو المسؤول الأول عن حدوث أي تغيير أو لا، ول كان فيه تغيير للنهاية كنا خدنا خبر”.

ما سبب العودة للوكيشن؟

قال مصدر داخل مسلسل “جعفر العمدة” إن نهاية العمل لم تتغير مثلما تردد عبر عدد من المواقع، وأضاف المصدر لمصراوي إن ما حدث هو إعادة تصوير أحد المشهد بسبب وجود مشكلة تقنية، ولا علاقة له بتغيير نهاية الأحداث.مسلسل “جعفر العمدة” حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه ضمن سباق دراما رمضان، وهو بطولة: محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.