قفزة قوية في الأداء ستكون من نصيب هواتف جالكسي S24 – هل تنتظر؟

هناك تقارير كثيرة تشير إلى أن سامسونج تعتزم تطوير معالجات مُخصصة لأجهزة جالكسي الخاص بها بما في ذلك نوى معالجة جديدة لوحدة المعالجة المركزية، ولكن يبدو أننا لن نتمكن من رؤية هذه المعالجات خلال وقت قريب.

ستأتي سلسلة جالكسي S24 الرائدة العام المقبل بالإصدار الجديد من معالج كوالكم. وتماماً مثلما رأينا على سلسلة جالكسي S23، من المتوقع أن يتم تجهيز السلسلة التالية بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي سيمتاز بترددات مكسورة السرعة مقارنة بالإصدار الأصلي.

على الرغم من أن الأمر لا يزال مبكراً للغاية، ولكن تُشير الشائعات الأولية إلى أن الجيل التالي من هواتف سامسونج الرائدة سوف تحصل على دفعة هائلة على صعيد مستوى الأداء.

معالج Snapdragon 8 Gen 3 سيمنح سلسلة جالكسي S24 قفزة هائلة في الأداء

بحسب تسريب RGcloudS على موقع العصفور الأزرق، فإن الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي سيتم تجهيز سلسلة جالكسي S24 به سوف يعمل بتردد مرتفع مُسجلاً سرعة تبلغ 3.7 جيجاهرتز.

إذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فهذا يعني أن المعالج التالي سيكون أقوى من معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy بفارق 10% تقريباً في أداء وحدة المعالجة المركزية.

للتذكير، يحتوي معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy المتواجد بداخل سلسلة جالكسي S23 على وحدة معالجة مركزية مُسجلة تردد سرعته 3.36 جيجاهرتز، بينما يعمل الإصدار القياسي من المعالج بتردد سرعته 3.2 جيجاهرتز. جدير بالذكر أن شريحة المعالجة الخاصة بأجهزة جالكسي تحتوي بالمثل على وحدة معالجة رسومية مكسورة السرعة، ولكن كوالكم لم تبوح بتفاصيلها على العلن إطلاقاً.

ووفقاً للتسريب، فإن معالج Snapdragon 8 Gen 3 سيمتاز بالترتيب الثلاثي المُعتاد لوحدة المعالجة المركزية على شكل 3+4+1. بهذا الشكل سوف نحصل على نواة واحدة رئيسية Cortex-x4 عالية الأداء وأربع أنوية متوسطة الأداء وثلاث نوى أقل في استهلاك الطاقة.

يحتوي المعالج الحالي على قالب يشتمل على نواة واحدة Cortex-X3 عالية الأداء واثنين من نوى Corex-A715 واثنان من نوى Cortex-A710 متوسطة الأداء بسرعة 2.8 جيجاهرتز.

من المتوقع أن تحتفظ كوالكم بنفس الترتيب الثلاثي لقالب نوى المعالج المركزي مع الإصدار التالي من شريحة المعالجة بما في ذلك نوى الكفاءة.

ومع ذلك، هناك بعض الشائعات التي تشير إلى أن كوالكم قد تتخذ قرار مختلف فيما يتعلق بترتيب نوى وحدة المعالجة المركزية هذا العام لكي تصبح على شكل 2 + 5 + 1 ويُقال أن النوى الخمسة ستكون نوى متوسطة الأداء طراز Cortex-A720.

لسنا متأكدين تماماً من صحة هذه الشائعات، فلا يزال الوقت مبكراً. على كل حال، من المتوقع أن تصبح الأمور أكثر وضوحاً خلال الأشهر القادمة بمجرد أن تبدأ كوالكم في العمل على الإصدار الجديد من المعالج.