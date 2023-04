“علاج إشعاعي” لمدة 5 أيام يمكن أن “يعالج” سرطانات البروستات العالية الخطورة أسرع من المعتاد!

كندا – أظهرت الأبحاث أن الرجال المصابين بسرطان البروستات الشديد الخطورة يمكن أن يشفوا من مرضهم خلال 5 أيام فقط من العلاج الإشعاعي “المشحون بالتوربو”، بدلا من العلاج المعتاد 20 يوما.

وأثبتت الطريقة الجذرية، التي كانت رائدة في جامعة كوينز بلفاست، أنها آمنة وفعالة مثل النهج القياسي.

ويتضمن العلاج الإشعاعي تفجير البروستات بموجات طاقة قوية تدمر الخلايا السرطانية. ويمكن أن يكون أيضا بديلا للاستئصال الجراحي للغدة.

ويُعطى عادة بعدد من الجرعات على مدار أسابيع. ومع ذلك، هناك طريقة أحدث، تسمى العلاج الإشعاعي الاستئصالي التجسيمي، تستخدم حزما عالية الطاقة.

ويتم توجيهها من زوايا مختلفة، ما يؤدي إلى تفجير موقع الورم بدقة متناهية.

وتعني الطبيعة الدقيقة للعلاج أنه لا يحدث ضررا كبيرا للأنسجة السليمة المحيطة، كما يمكن أن يحدث مع النهج القياسي. وعندما يتم إعطاء جرعات أعلى، لا يلزم سوى خمسة أيام من العلاج. وتم استخدام هذه الطريقة سابقا لعلاج أورام البروستات الصغيرة ذات الخطورة المنخفضة، لكن هذه الدراسة كانت الأولى التي أظهرت أنها تعمل بشكل جيد مع الرجال المصابين بسرطان أكثر تقدما وأكثر خطورة.

ويتمثل أحد المخاوف من العلاج الإشعاعي العالي القوة للبروستات، في احتمال حدوث أضرار جانبية للأمعاء والمستقيم. ويمكن للإشعاع أن يضر بالأعصاب والعضلات التي تتحكم في ذهاب الرجال إلى المرحاض، ما يسبب سلس البول.

ولتخفيف هذا، قبل العلاج، كان لدى الرجال الثلاثين في التجربة مادة هلامية تسمى SpaceOAR تم حقنها خلف البروستات. ويحرك المستقيم برفق بعيدا عن البروستات ويخلق حاجزا، ما يقلل الإشعاع الذي يصل إلى الأنسجة المحيطة بنسبة 70%. وفي التجربة، لم يعاني أي من الرجال من مشاكل كبيرة في الأمعاء بعد العملية.

وقال البروفيسور سونيل جين، من جامعة كوينز: “يقدر الرجال إكمال علاجهم بهذه السرعة. قد يكون العلاج الإشعاعي لمدة عشرين يوما أمرا شاقا بالنسبة للبعض. ويبدو أن سرطان البروستات حساس للغاية لهذه الجرعات الكبيرة. إذا تمكنا من تقليل عدد الجلسات التي يحتاجها كل مريض بنسبة 75%، فسيكون ذلك مكسبا كبيرا لأقسام العلاج الإشعاعي أيضا”.

وبدأ المرضى في التجربة العلاج بين عامي 2016 و2018، لذا فإن بيانات البقاء على قيد الحياة ليست متاحة بعد. ومع ذلك، قال البروفيسور جين: “نتوقع أن نرى نتائج مماثلة مع بروتوكول العلاج هذا”.

وتم تشخيص إصابة أحد المشاركين في التجربة، جون كريسويل، 69 عاما، بسرطان البروستات في عام 2018. وقال الأب لثلاثة أطفال من كوليرين: “لدي بعض الأصدقاء الذين أصيبوا بسرطان البروستات وخضعوا للعلاج بالهرمونات والعلاج الإشعاعي. لقد عانوا جميعا من آثار جانبية سلبية، لذلك كنت قلقا بعض الشيء”. لكن كريسويل، ضابط إطفاء متقاعد، قال إنه لا يعاني من أي مشاكل كبيرة. لم يكن هناك دم في بولي أو أمعائي. أيضا، كانت راحة أسبوع واحد فقط من زيارات المستشفى للعلاج، أكثر سهولة. لقد عولج السرطان الذي أعانيه قبل أن ينتشر.

وقالت هايلي لوكستون، مديرة أبحاث سرطان البروستات في المملكة المتحدة: “نحن نعلم الآن أن هذه التقنية الرائدة آمنة، وتفتح الباب أمام علاجات أكثر دقة وجرعات أعلى وزيارات أقل للمستشفيات للرجال المصابين بسرطان البروستات”.

المصدر: ديلي ميل

