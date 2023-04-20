عرض العيد – تفعيل أوفيس 2021 برو بأرخص سعر ممكن!

أياً كان مجال دراستك أو عملك، لن يمكنك الاستغناء عن حزمة أوفيس المكتبية من مايكروسوفت فهي من البرامج الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بصورة يومية. الآن ومع اقتراب العيد، نقدم لك أرخص طريقة ممكنة من أجل تفعيل أوفيس 2021 برو بشكل موثوق والتمتع بكافة المزايا والحصول على التحديثات مستقبلاً بطريقة فعالة 100% ودون اللجوء إلى طرق ملتوية قد تضرك أكثر مما تنفعك.

كيفية تفعيل أوفيس 2021 برو ؟

إذا بحثت عبر الإنترنت، سوف تجد الكثير من الطرق من أجل الحصول على نسخة أصلية من حزمة مايكروسوفت أوفيس 2021 منها الشراء مباشرةً من مايكروسوفت وهذه ربما تكون الطريقة الأغلى إذ سوف يكلفك ذلك مئات الدولارات أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية لبلدك، وإذا أردت شراء أكثر من نسخة لعدة أجهزة مثلاً سوف تكون التكلفة أكبر.

هذا الأمر قد يدفعك ربما للحصول على حزمة مايكروسوفت أوفيس بطرق غير شرعية مثل تنزيلها من مواقع مشبوهة أو استخدام برامج خارجية للتفعيل لكنها في الأغلب تحتوي على برمجيات خبيثة ربما تضر بجهازك وملفاتك.

هناك طريقة أخرى قد لا تكون على علم بها وهي شراء مفتاح التفعيل فقط وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف الصادرة من مايكروسوفت يمكن استخدامها لتفعيل أي من منتجاتها مثل ويندوز أو أوفيس وغيرها من المنتجات، ولحسن الحظ هناك متجر مثل MMORC.COM وهو متجر مخصص لبيع تراخيص ومفاتيح تفعيل الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة مع توصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

طريقة شراء مفاتيح التفعيل

عندما تختار أحد العروض التي سنعرضها لاحقاً، يمكنك الانتقال إلى صفحة الشراء ثم الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع. قم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء كذلك للحصول على خصم إضافي وتوفير المزيد من الأموال.

بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني (تذكر كتابة بريدك بطريقة صحيحة) وكذلك رابط تحميل المنتج من موقع مايكروسوفت الرسمي، ما عليك سوء تنزيل المنتج وتثبيته ثم استخدام مفتاح التفعيل الذي حصلت عليه بعد الشراء. ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]