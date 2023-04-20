تحديث هام للكاميرا على هاتف جالكسي A54 5G

من المتوقع أن يحصل مالكو هاتف سامسونج المميز للفئة المتوسطة جالكسي A54 5G على تحديث جديد في غاية الأهمية حتى وقبل أن يصل الهاتف إليهم.

يُقال أن الشركة الكورية تعمل حالياً على تحديث جديد من أجل الكاميرا على هاتف جالكسي A54 5G والذي من المتوقع أن يتم طرحه على الهاتف مباشرةً بمجرد أن يصبح جاهزاً. هذا يعني أن هذا التحديث سيكون جاهزاً بمجرد حصول المشتريين الأوائل على الهاتف في الأيام القليلة القادمة.

يتلقى هاتف جالكسي A54 5G تحديث جديد للكاميرا

يعتبر هذا هو أول تحديث برمجي رئيسي منذ الإعلان عن هاتف جالكسي A54 5G بعد أيام قليلة من إطلاقه بشكل رسمي. حيث أطلقت سامسونج الهاتف في عدد كبير من دول آسيا وأوروبا، جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي A34 5G.

يعتبر كلا الهاتفين إحدى أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، وأكثرها شعبية أيضاً. في الوقت الحالي، بدأ المشتريين الأوائل في الحصول على الهاتف بالفعل، وهناك تحديث جديد هام في انتظارهم.

حتى وقت كتابتي لهذا التقرير فإن التحديث الجديد لا يزال مقتصراً على دول أوروبا ويحمل رقم إصدار البرنامج الثابت A546BXXU1AWC4 والذي تم اكتشافه لأول مرة بواسطة موقع التقنية الهولندي Galaxy Club.

يبلغ حجم التحديث 228 ميجابايت ويذكر سجل التغيير الخاص به أن هناك بعض التحسينات التي من شأنها تحسين قدرات الكاميرا، دون الدخول في أي تفاصيل إضافية.

للأسف لا نعلم ما هي التحسينات التي طالت كاميرا هاتف جالكسي A54 5G الذي أثار إعجاب المراجعين بقدراته البصرية المذهلة. يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني للفيديو EIS والتصوير الليلي وإمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K.

بغض النظر عن تحسينات الكاميرا، فإن التحديث الجديد لا يجلب معه أي شيء آخر يستحق الذكر، ولا حتى التصحيح الأمني الجديد لشهر أبريل. بمعنى أن الجهاز لا يزال يعمل بتصحيح أمان شهر فبراير والذي تم طرح الهاتف في الأسواق به.

ولكن من المتوقع أن تبدأ سامسونج في طرح التصحيحات الأمنية الشهيرة بانتظام خلال الشهر الجاري. من المُقرر أن يحصل هاتف جالكسي A54 5G على أربع تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، مما يعني أن الهاتف مؤهل للحصول على أندرويد 17 في المستقبل، فضلاً عن خمس سنوات من التصحيحات الأمنية.