ملخص مؤتمر فيفو – الإعلان عن كل من Vivo X Fold 2 و X Flip

أعلنت شركة فيفو عن هاتف Vivo X Fold 2 وأول هاتف صدفي قابل للطي للعلامة التجارية باسم Vivo X Flip. تماماً مثلما توقعنا من خلال التسريبات السابقة، هذه الهواتف تأتي بشاشات ذات معدل تحديث 120Hz وتعمل بواسطة معالجات Snapdragon الجيل الثامن.

شاشة Vivo X Fold 2

يعد هاتف Vivo X Fold 2 هو أول هاتف قابل للطي في العالم يمتاز بشاشة قياس 8.03 إنش بدقة 2K وهو يحتوي أيضاً على شاشة داخلية قياس 6.53 إنش بدقة FHD. هذه الشاشات هي عبارة عن لوحات عرض E6 AMOLED LTPO بمعدل تحديث 120Hz والتي يتم تصنيعها بواسطة شركة سامسونج.

الشاشة القابلة للطي محمية بواسطة طبقة SCHOTT UTG glass وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية لكل من الشاشة الداخلية والخارجية كذلك.

تصميم Vivo X Fold 2

استخدمت شركة فيفو مفصلة FS54 المطورة داخلياً والتي تمتاز بكونها فائقة التحمل ونحيفة وخفيفة الوزن. هذه عبارة عن مفصلة قطرة الماء Waterdrop والتي نتوقع رؤيتها في هواتف سامسونج القابلة للطي التالية.

يبلغ قطر المفصلة 5 ملم بدلاً من 4.6 ملم. استطاعت الشركة الصينية تقليل سُمك الهاتف بمقدار 2 مم وتقليل وزنه ليصبح أخف 33 جراماً مقارنة بهاتف Vivi X Fold Plus.

صرحت الشركة خلال حدث الإطلاق أن المفصلة الجديدة تتمتع بمعايير متانة أقوى بنسبة 30% مقارنة بهواتف الجيل السابق. وتمكن الهاتف من اجتياز اختبار 400.000 عملية طي.

الأداء

يعمل هاتف Vivo X Fold 2 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو أقوى معالج من شركة كوالكم حتى الآن. هذا المعالج يأتي مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت. استطاع الهاتف تسجيل 1.384 نقطة في اختبار AnTuTu.

تدّعي العلامة التجارية أن الهاتف يحتوي على شريحة أمان SPU الحصرية من أجل تأمين وحماية الهاتف. كما أن الهاتف يمتاز بغرفة تبريد بالبخار بمساحة 2448 مم² لتبديد الحرارة المرتفعة بواسطة السائل.

القدرات البصرية

يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل والتي تدعم تقنية الطيف الإلكتروني. تم التوصل إلى هذه التقنية من خلال التعاون الوثيق بين كل من Sony وفيفو من أجل تقليل حدة الضبابية بنسبة 20% وزيادة القدرة على إعادة إنتاج الألوان بنسبة 15%. تم ضبط ألوان العدسات بواسطة شركة Zeiss.

بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الهاتف يحتوي على شريحة V2 المطورة داخلياً على يد شركة فيفو من أجل تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي ولزيادة معدلات السطوع أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وتقليل حدة الضوضاء.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. هذا هو أول هاتف قابل للطي نراه يدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 2 بالتفصيل

الشاشة الداخلية القابلة للطي: قياس 8.03 إنش بدقة 2K 2160×1916 وهي لوحة عرض E6 AMOLED LTPO بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز مدعومة بمرئيات Dolby Vision ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1800 شمعة.

قياس 8.03 إنش بدقة 2K 2160×1916 وهي لوحة عرض E6 AMOLED LTPO بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز مدعومة بمرئيات Dolby Vision ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1800 شمعة. الشاشة الخارجية: قياس 6.53 إنش بدقة +FHD 2520×1080 وهي لوحة عرض E6 AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1600 شمعة.

قياس 6.53 إنش بدقة +FHD 2520×1080 وهي لوحة عرض E6 AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1600 شمعة. المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740. الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 جيجابايت LPDDR5X وسعة تخزين 256/512 جيجابايت UFS 4.0.

12 جيجابايت LPDDR5X وسعة تخزين 256/512 جيجابايت UFS 4.0. نظام التشغيل: واجهة OriginOS 3 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

واجهة OriginOS 3 المستندة إلى نظام أندرويد 13. الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMCX866 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوم بتقنية OIS وعدسات Zeiss وشريحة V2 + مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل من أجل العدسة واسعة المجال بزاوية رؤية مجالها 108 درجة بفتحة عدسة f/2.0 + عدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.98.

مستشعر Sony IMCX866 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوم بتقنية OIS وعدسات Zeiss وشريحة V2 + مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل من أجل العدسة واسعة المجال بزاوية رؤية مجالها 108 درجة بفتحة عدسة f/2.0 + عدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.98. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل على الشاشة الداخلية والخارجية بفتحة عدسة f/2.45.

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل على الشاشة الداخلية والخارجية بفتحة عدسة f/2.45. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية على كلا الشاشتين.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية على كلا الشاشتين. الصوت: سماعات ستريو + منفذ USB-C.

سماعات ستريو + منفذ USB-C. الوزن: 279 جرام.

279 جرام. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C البطارية: 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

ثانياً: هاتف Vivo X Flip

يمتاز الهاتف بشاشة قياس 6.74 إنش وهي لوحة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz محمية بطبقة زجاج UTG وشاشة غطاء ثانوية قطرها 3 إنش داعمة لميزة انعكاس التطبيقات من أجل القدرة على فتح العديد من التطبيقات من شاشة الغطاء دون الحاجة إلى فتح الشاشة الداخلية.

الهاتف حاصل على شهادة TUV Rhineland لمعايير المتانة والتي تضمن القدرة على طي الهاتف حتى 500.000 مرة. يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 44 وات.

مواصفات هاتف Vivo X Flip بالتفصيل:

الشاشة الداخلية: قياس 6.74 إنش بدقة 2520×1080 عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz.

قياس 6.74 إنش بدقة 2520×1080 عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة الثانوية: قياس 3 إنش بدقة 682×422 عبارة عن لوحة AMOLED بمعدل تحديث 60Hz.

قياس 3 إنش بدقة 682×422 عبارة عن لوحة AMOLED بمعدل تحديث 60Hz. المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 730.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 730. نظام التشغيل: واجهة OxygenOS 3 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

واجهة OxygenOS 3 المستندة إلى نظام أندرويد 13. شريحة الخط: ثنائي الشريحة.

ثنائي الشريحة. الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوماً بتقنية OIS وعدسات Zeiss + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 106 درجة بفتحة عدسة f/2.2.

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 مدعوماً بتقنية OIS وعدسات Zeiss + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 106 درجة بفتحة عدسة f/2.2. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45.

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. الصوت: سماعات ستريو + USB-C.

سماعات ستريو + USB-C. الوزن: 199 جرام.

199 جرام. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C البطارية: سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات.

السعر والتوفر