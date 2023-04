تاجر ليبي يُلغي طلبية عجول بقيمة 6 ملايين يورو

أفاد موقع “ليبيان إكسبرس”، بأن تاجر ليبي ألغى طلبًا لشراء 2500 من العجول الحية الموجهة للذبح من إيرلندا، وذلك بسبب التأخير في الموافقة على تأشيرة المشتري.

وبحسب الموقع الناطق باللغة الإنجليزية، فقد أبرم أحد مصدري الماشية الإيرلنديين صفقة مع رجل أعمال ليبي لم يذكر اسمه لشحنة من 2500 العجول الحية، بالإضافة إلى شحنة إضافية من 2500 عجل، وكان في انتظار زيارة رجل الأعمال الليبي إلى إيرلندا للاختيار المسبق قبل الشحن.

ونقل الموقع عن المصدر الإيرلندي قوله: “كيف يمكننا العمل هنا إذا لم تتمكن السلطات الإيرلندية من معالجة تأشيرة لمشتري محتمل بقيمة 6 ملايين يورو من الماشية الإيرلندية؟”.

وأضاف: “نرى وزراء حكوميين من إيرلندا يسافرون في مهمات تجارية حول العالم، لكن نفس الوزراء لا يمكنهم مساعدة مصدري الماشية الإيرلنديين في جذب العملاء الحاليين.. إنها مزحة!.. لقد حاولنا ترتيب تأشيرات عملائنا لهم.. بعد أن قامت السلطات الإيرلندية بمنعنا من ذلك، أخبرنا المورد الليبي إنه سيشتري الماشية في مكان آخر وذلك بسبب تأخير التأشيرة”.

كما قال المصدر المقيم في مدينة كورك الإيرلندية: هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.. ادعو تشارلي ماكونالوغ وزير الزراعة والأغذية الإيرلندي، إلى ضمان عدم خسارة صفقات تصدير الماشية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليورو مرة أخرى فى المستقبل”.

