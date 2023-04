طبيبة روسية تكشف أفضل المواد الغذائية للدماغ

روسيا – أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن أفضل المواد الغذائية للدماغ هي الأسماك والمكسرات والبيض.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن النظام الغذائي الذي وضعه علماء جامعة شيكاغو يجمع بين المواد الغذائية الأكثر فائدة للدماغ ومبادئ التغذية، وأظهر فعالية عالية في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. وأن العناصر الغذائية الرئيسية في هذا النظام الغذائي هي الأسماك والمكسرات والبذور والبيض والثمار والحبوب الكاملة.

وتقول: “تحتوي الأسماك الدهنية من البحار الباردة على نسبة عالية من احماض أوميغا-3 الدهنية الضرورية جدا لوظائف الدماغ”.

ووفقا لها المكسرات والبذور غنية أيضا بأوميغا-3 والكالسيوم وبروتينات سهلة الامتصاص والزنك والمغنيسيوم، وجميع هذه العناصر تساهم في عمل الدماغ.

وتقول: “يعتبر بياض البيض مصدرا مهما للبروتينات السهلة الامتصاص. أما صفار البيض فهو مصدر مهم لفيتامينات A و D ومكونات غذائية ثانوية مثل الليسيثين والكولين الضرورية للحفاظ على سلامة خلايا الدماغ، وكذلك من أجل تركيب النواقل العصبية”.

وتضيف: الثمار بغض النظر عن لونها غنية بالبيوفلافونويد ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

ووفقا لها المادة الغذائية الأخيرة في القائمة هي الحبوب الكاملة التي تعتبر مصدرا مهما لفيتامينات مجموعة В الضرورية لإنتاج المواد النشطة بيولوجيا في الدماغ ولنقل النبضات العصبية بين الخلايا.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

