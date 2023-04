العلماء الروس يبتكرون مشروبا غنيا باليود والفيتامينات والعكبر لتحسين الحالة الصحية

روسيا – أعلن مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية أن علماء جامعة فياتسك ابتكروا وصفة لمشروب يساعد على تحسين الحالة الصحية.

ووفقا للمصدر، يحتوي هذا المشروب على مواد الكعبر Propolis واليود وفيتامين С، القادرة على إحداث تأثير تآزري، حيث بعد 3-4 أيام من تناول هذا المشروب تتحسن الحالة الصحية للشخص.

ويساعد المشروب الجديد الذي هو بلا طعم ورائحة على تعزيز الصحة ومنظومة المناعة والحفاظ على الطاقة.

ويقول سرغي ليتفينتس، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: “عند الحديث عن الكعبر فإننا نقصد قبل كل شيء البيوفلافونويد التي هي مواد مضادة للأكسدة تسمح للخلايا بمكافحة الاجهاد بفعالية عالية. أما اليود فمن الصعب تقييم أهميته خاصة في المناطق التي تعاني من نقص هذا العنصر الهام. وبالطبع لفيتامين С خصائص تجديدية معروفة”.

ويذكر أن الفريق العلمي اختبر المشروب الجديد بمشاركة الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة، الذين طلب منهم تسجيل أي اختلافات يشعرون بها مهما كانت طفيفة في استمارة خاصة. وقد اتضح أنه بعد 3-4 ايام ارتفع مستوى النشاط لدى المشاركين وتحسنت حالتهم الصحية.

