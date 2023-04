روسيا – أعلن نائب مجلس الدوما، ميخائيل كيزييف، أن السجائر الإلكترونية لا تنقذ من التعود على النيكوتين وتحوي سوائل غير مفهومة.

وأوضح أن مجلس الدوما الروسي تبنى مؤخرا قانونا يحظر مبيعات السجائر الإلكترونية على الإنترنت.

وقال البرلماني في مؤتمر صحفي عقد في وكالة “نوفوستي” الروسية:”لم ندرس بعد تأثير التدخين الإلكتروني على صحة المراهقين. لكننا نعلم بالفعل أن السوائل في السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد غير مفهومة تماما، تشبه على سبيل المثال، سائلا مضادا للتجمد.

وقد أجرت هيئة “روس بوتريب نادزور” (الرقابة على حقوق المستهلكين) دراسة بهذا الشأن وكشفت على وجه الخصوص، في سوائل السجائر الإلكترونية مكوّنات السوائل المعقّمة والمعطّرات. أما بالنسبة إلى النيكوتين فتزيد كميته في السجائر الإلكترونية أضعافا عما هو عليه في السجائر العادية.

ومضى قائلا:” إذا تم تصوير السجائر الإلكترونية على أنها خلاص من إدمان التبغ فإنني، بصفتي طبيبا، يمكنني القول أن المحتوى المتزايد من النيكوتين يجعل المراهقين يدخّنون السجائر الإلكترونية، وربما يؤدي إلى إدمان أكثر شدة. وبطبيعة الحال، فإنه يؤثر بشكل خطير على الصحة. ولم تتم بعد دراسة كيفية تغير هذا السائل بعد التسخين، عندما يمر عبر عنصر التسخين في السجائر الإلكترونية، ويؤثر على جسم المراهق”.

وفي الواقع، كان العلماء يدرسون السجائر الإلكترونية وتأثيرها على جسم الإنسان لأعوام عديدة. وعلى سبيل المثال، اتضح أنه كلما كان طعم السائل الإلكتروني أحلى، زادت فرصة تلف الحمض النووي للظهارة الفموية.

وقال، فلاديمير سيبياغين، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للعلوم والتعليم العالي:”نعم، لا يزال هناك بنود كثيرة يتعين تعديلها في القانون الذي تم تبنيه. ذكرنا قيودا، ولكن ليس بالكامل. وعلى سبيل المثال، لم يتم تحديد الغرامات الإدارية أو حتى المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات المتكررة. وبالطبع ، سيتم النظر في ذلك.

المصدر: تاس

Shares

The post طبيب في مجلس الدوما الروسي: السجائر الإلكترونية تحوي سوائل غير مفهومة تشبه مضادات التجمد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا