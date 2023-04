طبيب يكشف الأعراض الأولى لمرض الكزاز

روسيا – أعلن الدكتور رومان إيفانوف الخبير في مختبر Gemotest، أن مرض الكزاز (التيتانوس) يمكن أن يظهر على شكل تشنجات في جميع أنحاء الجسم يصاحبها صعوبة في التنفس.

ويشير الطبيب في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن الكزاز مرض معدٍ يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة وحتى الوفاة. يتطور هذا المرض إذا تسللت إلى الجرح أو الكدمة بكتيريا Clostridium tetani التي تتواجد خاملة في التربة أو في براز الحيوانات.

ويقول: “عند دخول هذه البكتيريا إلى الجرح تنشط وتتكاثر بسرعة وتبدا بإفراز مادة التيتانوسبازمين السامة، التي تؤثر أولاً في النهايات العصبية في موقع الجرح (قد يشعر الشخص بتشنجات في منطقة الجرح)، ثم تنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي ، ما يؤدي إلى تشنجات وانقباض عضلي لا إرادي. ويمكن أن تؤدي الأضرار الجسيمة التي تلحق بالألياف العصبية إلى اضطراب في القلب وصعوبة في التنفس وحتى حدوث كسر في العمود الفقري على خلفية التشنج العضلي”.

ووفقا له، لا تظهر اعراض المرض فورا، حيث قد تظهر الأعراض الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة. ويمكن ان يصاحبها تشنجات دورية في جميع أنحاء الجسم تستمر بضعة دقائق. ويمكن أن تنحني الرقبة والظهر وتنقبض عضلات الساقين وينضغط الذراعان إلى الجسم وتنقبض اليدان.

ويشير، إلى أنه بسبب تشنجات عضلات الرقبة والبطن يصبح التنفس صعبا. وبسبب تشنج الفكين يصبح من الصعب فتح الفم. وقد تزداد هذه الأعراض نتيجة اللمس وهبوب الريح والضوء الساطع والصوت العالي.

ووفقا له من المهم جدا عند الإصابة بجرح بأداة جارحة “ملوثة” مراجعة العيادة الطبية فورا حتى إذا لم تكن هناك أي أعراض تستوجب ذلك، حيث سيقوم الطبيب بغسل مكان الجرح وتطهيره ومن ثم تطعيم المصاب بلقاح مضاد للكزاز عند الضرورة، ويمكن ان يحقن المصاب بمضادات التيتانوس. وبفضل ذلك يمكن تجنب الإصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

