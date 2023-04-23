ما هي خدمة حسابات التوفير من ابل؟

قامت شركة ابل بإطلاق ميزة جديدة لمالكي بطاقة ابل الائتمانية Apple Card تتيح لهم فتح حسابات توفير بنكية بمعدل فائدة يصل إلى 4.1% وذلك بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس الشهير.

يمكن لحاملي بطاقة ابل الائتمانية “ابل كارد” فتح حساب توفير مجاناً عبر تطبيق المحفظة Wallet على الايفون، وإيداع الأموال فيه. يعمل حساب التوفير كأي حساب بنكي عادي مع إمكانية الحصول على فائدة تُقدر حالياً بحوالي 4.15% بحسب ما أعلنت ابل.

جدير بالذكر أنه بشكل افتراضي يحصل حاملو بطاقة ابل الائتمانية على مكافأة 1% من إجمالي عمليات الشراء التي يقومون بها، و 2% عند استخدام خدمة ابل للدفع الإلكتروني Apple Pay، ويمكن أن تصل المكافآت إلى 3% عند الشراء من متاجر أخرى بعينها.

المكافآت تكون في صورة مبالغ مالية على البطاقة يمكن استخدامها للشراء مرة أخرى، كما يمكن استغلال هذا المبلغ لفتح حساب توفير بنكي والاستفادة مرة أخرى من الفائدة.

لفتح حساب توفير بنكي مع ابل يجب أولاً امتلاك بطاقة “ابل كارد” المتاحة حالياً فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لذا لن يتمكن الأشخاص المقيمون خارج الولايات المتحدة من فتح حساب خاص بهم مباشرة.

لا يتطلب فتح الحساب حد أدنى للإيداع، كما لا توجد أية مصاريف حالية عند فتح الحساب، وهو أمر قد يشجع الكثير من المستخدمين على الإقبال على هذه الخدمة الجديدة. يذكر أن حد الرصيد الأقصى في الحساب هو 250 ألف دولار أمريكي، علماً بأن الفائدة ثُمنح على أي رصيد متاح داخل الحساب.

بالطبع يمكن تتبع كافة العمليات المالية المتعلقة بالحساب البنكي من خلال تطبيق Wallet الذي يوفر كافة المعلومات التي تريد الوصول إليها، كما يمكن تحويل الأموال من الحساب الذي تمتله إلى أي حساب آخر.

تأتي خدمة حسابات التوفير البنكية من ابل كأحد الخدمات المالية الجديدة التي تقدمها للجمهور، بالتوازي مع خدمات سابقة مثل خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني، والبطاقة الائتمانية، وقريباً خدمة تقسيط المشتريات.

خدمات ابل المالية تتم جميعها بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، وفي إطار توجه عام للشركة يركز على قطاع الخدمات جنباً إلى جنب مع المنتجات.