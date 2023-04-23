سامسونج تُعلن عن هاتف جالكسي A24 – مواصفات مُحبطة بسعر مُغري

أعلنت سامسونج في هدوء تام عن هاتف جالكسي A24 والذي قامت بإضافة جميع مواصفاته وعتاده الداخلي على صفحة الشركة الرسمية في فيتنام. في الواقع، الهاتف لا يستحق ضجة كبيرة حيث يأتي بمواصفات متواضعة للغاية، ولكن أفضل ما يميز الهاتف هي شاشته.

يمتاز هاتف جالكسي A24 بشاشة AMOLED كبيرة

يعتبر هاتف جالكسي A24 أحد أرخص هواتف عائلة جالكسي A لعام 2023 حتى الآن. يصل الهاتف بعد الإعلان عن هواتف جالكسي A54 وجالكسي A34 والتي تم الكشف عنهما الشهر الماضي.

من حيث التصميم العام، يتشابه الإصدار الجديد مع أشقائه الأغلى ثمناً، وتحديداً من حيث الجانب الخلفي. لديه ثلاث كاميرا منفصلة على ظهره دون وجود جزيرة لاحتضان العدسات.

الشاشة عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED قياس 6.5 إنش بدقة +FHD أبعادها 2340×1080 بكسل بمعدل تحديث 90Hz وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة.

سامسونج لم تصرح بنوع المعالج المُستخدم بداخل الهاتف، ولكنها ذكرت فقط أنه معالج ثماني النوى بتردد أساسي تبلغ سرعته 2.2 جيجاهرتز.

بحسب التسريبات السابقة، فمن المفترض أن يكون هذا المعالج هو Helio G99 من شركة ميديا تيك. المعالج ليس سيئاً، ولكنه متواضع جداً.

هذا المعالج يحتوي على نواتان Cortex-A76 بتردد سرعته 2.2 جيجاهرتز جنباً إلى جنب مع ستة نوى Cortex-A55 مسجلة تردد سرعته 2.0 جيجاهرتز.

يتوفر الهاتف بخيارين للتخزين وهما 6 أو 8 جيجابايت من سعة الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. هناك أيضاً منفذ لتركيب بطاقة الذاكرة الخارجية microSD يتسع حتى 1 تيرابايت.

الكاميرا الأساسية على ظهر الهاتف عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل والكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في الأمام لديك كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات. الماسح الضوئي لبصمات الأصابع متواجد على الجانب الأيمن وهنالك مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم مع دعم Dolby Atmos وخاصية المشاركة عن قُرب NFC ودرج لشرائح nano-Sim المزدوجة ويأتي الهاتف بنظام أندرويد 13.

الهاتف متوفر بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأخضر والفضي والعنابي. للأسف لا نعرف السعر بعد، فحتى قائمة الهاتف على موقع سامسونج الفيتنامي لم تسرد تفاصيل السعر. ولكن مع الكشف عن مواصفاته الهاتف وإدراجه على الصفحات الرسمية، فالأمر أصبح مُجرد مسألة وقت قبل أن نعرف سعر البيع.