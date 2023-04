5 أطعمة ومشروبات ينبغي تجنبها لوقف الانتفاخ!

إنجلترا – تعد المعكرونة والقهوة والمشروبات الغازية من بين الأطعمة والمشروبات المفضلة لدى الكثيرين لكنها قد تكون السبب وراء أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي تشمل الانتفاخ وتشنجات المعدة.

وفي حين أن السبب الدقيق للحالة غير معروف، فإن التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تتحكم في الأعراض في كثير من الأحيان.

ويكشف MailOnline للناس عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي تسبب الانتفاخ غير المريح وكيفية إدارتها، وفقا لأخصائي التغذية.

مشروبات غازية

المشروبات الغازية سبب معروف للانتفاخ.

يبتلع الشاربون كمية زائدة من الهواء بسبب الكربونات التي تذهب مباشرة إلى المعدة. وعندما يتدفق المشروب عبر الجهاز الهضمي، فإنه يطلق الكثير من الغازات.

نتيجة لذلك، تبدأ المعدة في التمدد والانتفاخ – وهو تأثير يمكن أن يستمر لساعات بعد الانتهاء من تناول المشروب.

وقد يعاني المصابون بالكثير من التجشؤ وانتفاخ البطن عند مرور الغاز عبر الجسم.

وفي حين أن تجنب المشروبات الغازية تماما قد يبدو الخيار الأسهل، إلا أن اختصاصية التغذية نيكولا لودلام-راين يقول إن هناك طرقا بسيطة للاستمتاع بها.

وقالت إن شربها ببطء وفي رشفات يمكن أن يقلل من كمية الهواء التي تدخل الجهاز الهضمي.

الفاكهة

في حين أن تناول الكثير من الفاكهة قد يبدو خيارا صحيا ومغذيا، إلا أنه قد يكون له آثار سلبية.

ويمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، حيث تحتوي الفاكهة على السكريات والفركتوز، ما يعقد عملية الهضم.

وعلى سبيل المثال، يحتوي التفاح على السوربيتول، وهو نوع من السكر غير القابل للهضم والمعروف أنه يسبب مشاكل في المعدة والانتفاخ الشديد.

وقالت لودلام-رين: “احتفظي [بالفاكهة] بحد أقصى ثلاث حصص في اليوم”.

وأوضحت أنه من الأفضل توزيع الحصص بالتساوي والحد من استهلاك عصير الفاكهة إلى 150 مل.

وقالت إن تناول وجبة خفيفة من الخضار قد يكون خيارا أكثر ملاءمة للمعدة.

لكن لودلام-رين حذرت: “تجنب الكثير من البصل وأجزاء كبيرة من القرنبيط والبروكلي إذا تسببت في الانتفاخ”.

القهوة

إنها أخبار سيئة لعشاق القهوة لأن المشروبات الساخنة يمكن أن تسبب الانتفاخ.

يزيد الكافيين والقهوة من إنتاج حمض المعدة، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وحرقة المعدة. كما أنه يحفز الأمعاء بشكل مفرط، ما يسبب الانقباضات وعدم الراحة.

وهذا التأثير لا يقتصر على القهوة فقط، فالشاي والشوكولاتة وبعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والمصممة لتخفيف الصداع مليئة بالمنبهات.

ووجدت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، أن أولئك الذين يتناولون القهوة أسبوعيا أو أكثر لديهم احتمالات أعلى للإصابة بمرض القولون العصبي.

الكحول

يؤدي مشروب كحولي واحد إلى الانتفاخ. فالكحول في حد ذاتها مادة التهابية، ما يعني أنه يمكن أن تسبب انتفاخا في الجسم.

كما ثبت أنه يسبب تهيجا في القناة الهضمية، ما قد يؤدي إلى انتفاخ المعدة.

ويمكن أن يسبب أيضا زيادة الوزن، بسبب ارتفاعه في السعرات الحرارية وتنشيط المواد الكيميائية المحفزة للشهية.

النشويات

المعكرونة عنصر أساسي في العديد من خزائن المطبخ.

لكن النشا وغيره مثل البطاطس والمعكرونة والموز تحتوي على نشويات مقاومة يمكن أن يكافح الجسم لتحطيمها.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى التقلصات والانتفاخ والغازات.

المصدر: ديلي ميل

