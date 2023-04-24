أخبار مُطمئنة – سيكون من السهل استبدال البطارية على جالكسي زد فولد 5 وفليب 5!

تسعى سامسونج جاهدة من أجل جعل هواتفها تحظى بمكانة فريدة في عالم الهواتف الذكية. لقد استطاعت من خلال سلسلة جالكسي S23 أن تمنح المستخدمين إمكانية استبدال البطارية بشكل سهل من خلال شريط السحب بداخل الهيكل الداخلي. ويبدو أنها ستجلب نفس الميزة لهواتفها القابلة للطي التالية.

استبدال البطارية على جالكسي زد فولد 5 أمراً ممكناً

يُقال أن كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 سوف يحتويان على مصراع أسفل البطارية من أجل تسهيل إمكانية سحب البطارية بعد فتح الهاتف، مما يجعل من السهل على المختصين استبدال البطارية بسهولة شديدة.

لقد تم اعتماد بطاريات هواتف الجيل الخامس القابلة للطي بواسطة وكالة السلامة والأمان في كوريا الجنوبية. ومن خلال قوائم الشهادات تأكدنا أن كلا الهاتفين سوف يحتويان على وحدتان للبطارية. ولقد نشرت وكالة السلامة الكورية صوراً للنماذج الهندسية للبطاريات وأرقام الطُرز الخاصة بهما.

من خلال الصور يتضح لنا أن هناك مصراع سحب أسفل كل بطارية من بطاريات جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5. ولكن يبدو أن سامسونج لم تتخذ هذا القرار إلا مؤخراً فقط. في جميع الأحوال هي ميزة استثنائية سيعشقها جمهور ومُحبي الهواتف القابلة للطي لأنها ستمنح الهواتف فترة عمر إضافية.

في الواقع، سامسونج تُجري العديد من التغييرات الملموسة على هواتفها القابلة للطي التالية. للأسف لقد علمنا أن هاتف جالكسي زد فولد 5 لن يحتوي على صومعة للاحتفاظ بقلم S-Pen في نفس هيكل الهاتف. ولكن السبب في ذلك هو أن الشركة تريد أن تجعل الهاتف أكثر نحافة.

أيضاً استخدمت سامسونج تقنية مفصلة جديدة وهي مفصلة Waterdrop أو المعروفة باسم مفصلة قطرة الماء والتي تم استخدامها مع هاتف Oppo Find N2 والتي تساعد بشكل كبير على تقليل مشكلة التجاعيد التي تظهر على طول الخط القابل للطي في منتصف الشاشة.

ولكن بالعودة إلى البطارية، يُقال أن هاتف جالكسي زد فليب سيحتوي على الوحدة الأولى من البطارية بسعة 971 مللي أمبير، وهي أصغر من سعة البطارية الأولى على هاتف جالكسي زد فليب 4 والتي تبلغ 1040 مللي أمبير. ولكن من الممكن أن تكون الزيادة متاحة من خلال وحدة البطارية الثانية، خاصة وأن العديد من التسريبات أشارت إلى أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيأتي ببطارية أكبر حجماً.