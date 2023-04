دراسة تكشف عن نظام غذائي يمكن أن يقلل مخاطر الإجهاض!

إنجلترا – وجدت دراسة أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من فرص الإجهاض بنسبة تصل إلى 61%.

وكان لدى النساء اللواتي تناولن نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والحبوب خطر إجهاض أقل.

وتبين أن النساء اللاتي يتبعن نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المصنعة – مثل العديد من حبوب الإفطار والأطعمة السريعة وأي شيء تم تغييره عن حالته الطبيعية – لديهن مخاطر مضاعفة.

ويعتقد الخبراء أن الأطعمة المضادة للالتهابات وتلك الغنية بمضادات الأكسدة – الموجودة عادة في الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة – يمكن أن تساعد في الحفاظ على حمل صحي.

وفي الوقت نفسه، فإن تلك المعروف أنها تسبب الالتهابات – مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، تزيد من خطر الإجهاض.

وقام باحثون في جامعة برمنغهام بتحليل 20 دراسة شملت أكثر من 60 ألف امرأة، والتي استكشفت عادات الأكل في الأشهر التي سبقت الحمل وبعده بوقت قصير.

ووجدت المراجعة أنه بالمقارنة مع الاستهلاك المنخفض، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 61% في مخاطر الإجهاض.

وكان لدى النساء اللواتي تناولن معظم الخضروات، انخفاض بنسبة 41% في مخاطر الإجهاض، مقارنة بغيرهن. أما بالنسبة لمنتجات الألبان، فهو يمثل انخفاضا بنسبة 37%، و33% للحبوب، و19% للمأكولات البحرية والبيض.

ونظر الباحثون أيضا في ما إذا كانت الأنواع الغذائية المحددة مسبقا، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية الخصوبة، يمكن أيضا ربطها بمخاطر الإجهاض. ولم يتمكنوا من العثور على دليل على أن اتباع أي من هذه الحميات يقلل أو يزيد من المخاطر.

ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي كامل يحتوي على أطعمة صحية بشكل عام، أو الأطعمة الغنية بمصادر مضادات الأكسدة، وانخفاض الأطعمة المسببة للالتهابات أو مجموعات الأطعمة غير الصحية قد يرتبط بتقليل مخاطر الإجهاض لدى النساء.

وتبين أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة يرتبط بمضاعفة مخاطر الإجهاض، وفقا للنتائج التي توصلت إليها مجلة الخصوبة والعقم.

وقالت المعدة الرئيسية الدكتورة يلين تشونغ: “هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثبت أن تغييرات نمط الحياة – بما في ذلك التغييرات في النظام الغذائي، والإقلاع عن التدخين وعدم شرب الكحول – قبل الحمل وفي المراحل المبكرة من الحمل – قد يكون لها تأثير. نحن نشجع الأزواج بشدة على النظر في أهمية اتخاذ خيارات نمط حياة إيجابية عند التخطيط لعائلة، والاستمرار في هذه الخيارات الصحية طوال فترة الحمل وما بعدها. ومن خلال معرفة أن خيارات نمط الحياة الإيجابية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الحد من مخاطر الإجهاض، يمكن للأزواج الشعور بالقدرة على تحمل مسؤولية صحتهم وصحة أطفالهم”.

ويمكن القول إن اتباع نظام غذائي صحي، وتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين (د) وحمض الفوليك، وممارسة الرياضة ومحاولة تقليل التوتر، كلها أشياء يمكن أن يحاول الناس القيام بها، ولكن هناك نقص في الأدلة الواضحة على الروابط بين خيارات النظام الغذائي والإجهاض.

وبالنظر إلى هذا النقص في الأدلة، لا توجد أي إرشادات قائمة على الأدلة تحدد النصائح الغذائية للنساء والمواليد أو شركائهن – وهو أمر تشير نتائج هذه المراجعة إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير حقيقي في مساعدة الناس على تقليل مخاطرهم.

