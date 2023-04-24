عالمياً – شاومي تُعلن عن هاتف Xiaomi 13 Ultra بتصميم مذهل وتقنيات بصرية فائقة وسطوع ثوري

هاتف شاومي 13 ألترا – Xiaomi 13 Ultra والذي ظل حديث الوسط التقني على مدار الأسابيع القليلة الماضية أصبح متاح بشكل رسمي وعلى مستوى العالم.

بفضل التسريبات والشائعات نحن نعرف بالفعل الكثير عن الهاتف وكنا نتساءل على مدار الأيام الماضية عما يُمكن أن يُقدمه الهاتف الجديد أكثر مما جاء به بالفعل هاتف Xiaomi 13 Pro. ولكن يمكنكم القول أن هاتف Xiaomi 13 Ultra فاق كل التوقعات.

إطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra على مستوى العالم

قررت شاومي أن تضيف وحدة كاميرا رائعة بيرسكوب على الهاتف، وليس ذلك فقط، بل عملت أيضاً على تحسين الكاميرا الرئيسية قياس 1 إنش عن طريق إضافة عدسة متغيرة إلى المستشعر.

على الرغم من أننا عادة ما نحاول التركيز على تصميم الهاتف في البداية، ولكن دعونا نضع تركيزنا على الكاميرا هذه المرة خاصة وأن الهاتف يحتوي على أفضل إعداد كاميرا رأيناه حتى الآن.

يمتاز هاتف Xiaomi 13 Ultra بأربعة كاميرا خلفية، وكاميرا واحدة في الأمام. في الخلف توجد أربعة كاميرا بدقة 50 ميجابكسل. والكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل قياس 1 إنش.

لقد رأينا هذا المستشعر بالفعل على كل من +Vivo X90 Pro و Oppo X6 Pro ورأيناه لأول مرة على هاتف Xiaomi 12S Ultra العام الماضي وتم استخدامه على هاتف Xiaomi 13 Pro.

الاختلاف الوحيد هنا أن هاتف Xiaomi 13 Ultra هو أول هاتف يحتوي على مستشعر Sony IMX989 بعدسة متغيرة حيث يُمكن التبديل من f/1.9 إلى f/4.0 من خلال عدسة الكاميرا الرئيسية.

هذا يعني أن هذا المستشعر سيكون مناسب في جميع سيناريوهات التصوير، سواء كنت تلتقط مجموعة صور شخصية أو مستندات أو حتى كنت متمرساً في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الشوارع.

ثلاث عدسات مُرفقة بدقة 50 ميجابكسل

على الرغم من أن المستشعر الرئيسي يسرق البريق من العدسات الأخرى، ولكن لا يزال هناك المزيد من المقومات البصرية المذهلة في إعداد كاميرا الهاتف.

يحتوي الهاتف على ظهره على ثلاث كاميرا Sony IMX858 والتي تشتمل على عدسة فائقة الاتساع وعدسة بيرسكوب للتقريب البصري وعدسة فائقة التقريب Super-Telephoto.

هذا يعني أن الشركة قامت بتغيير بعض الأمور مقارنة بهاتف Xiaomi 13 Pro. التغيير البارز هنا هو العدسة فائقة التقريب Super Telephoto قياس 120 مم بفتحة عدسة f/3.0. جميع الكاميرات الخلفية مضبوطة بواسطة شركة Leica.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل. وهي نفس الكاميرا الأمامية المُستخدمة مع هاتف Xiaomi 13 Pro.

أما من حيث التصميم، فهو تصميم مذهل وأنيق للغاية وستحصل معه على ما هو متوقع بالضبط. بمعنى أن الشاشة منحنية بالفعل وذوات خواف نحيفة للغاية مع فتحة للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة من الأعلى.

الجانب الخلفي مصنوع من تقنية النانو الجيل الثاني

عندما تقلب الهاتف تصبح الأمور ممتعة بشكل أكبر. جميع طُرز الهاتف بخيارات الألوان الأربعة تحتوي على جانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي. وحسب تصريح شركة شاومي فإن الجانب الخلفي مصنوع من تقنية النانو الجيل الثاني المقاوم للبكتريا بمادة طلاء تضمن ملمساً ناعماً. أيضاً بفضل تقنية النانو فإن الجانب الخلفي مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أنه لن يتغير لونه بمرور الوقت فضلاً عن قدرته في مقاومة التآكل والأوساخ.

المواصفات الرئيسية

يعمل هاتف Xiaomi 13 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو أقوى معالج من شركة كوالكم حتى الآن. هذا هو نفس المعالج المُستخدم في كل من Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro. وبجانب المعالج هناك ذاكرة وصول عشوائية بسعة 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من النوع UFS 4.0.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO بدقة +WQHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.73 إنش. فقط في حال كنت تتساءل، فإن الشاشة تدعم تقنية معدل التحديث التكيفي والذي يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز.

إذا لم يكن كل ذلك كافياً بالنسبة لك، فيجب أن تعلم أن هاتف Xiaomi 13 Ultra هو أكثر الهواتف سطوعاً على الإطلاق إذ بلغت ذروة سطوع الهاتف 2600 شمعة والتي يمكن الوصول لها من خلال تفعيل وضع السطوع التلقائي.

شحن سلكي بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات

يتم إطلاق الهاتف بواجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات فضلاً عن تقنية الشحن اللاسلكي العكسي. وبالمناسبة، يتم إطلاق الهاتف مع شاحن مُرفق في العلبة.

الهاتف حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار ويدعم تقنية بلوتوث 5.3 ويحتوي على مكبرات صوت ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos.

الهاتف يتمتع بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع دعم لقياس معدل ضربات القلب داخل الشاشة. يتوفر هاتف Xiaomi 13 Ultra بثلاث ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأبيض والأخضر وستكون جميع الألوان متاحة على مستوى العالم.

السعر والتوفر

يتوفر الهاتف بسعر 5999 يوان صيني أي ما يعادل 872$ دولار أمريكي لطراز 12+256 جيجابايت. بينما يبلغ سعر طراز 16+512 جيجابايت 6499 يوان صيني أي ما يعادل 945$ دولار أمريكي. سعر الطراز الأخير الذي يحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من سعة التخزين 7299 يوان صيني أي ما يعادل 1061$ دولار أمريكي تقريباً.