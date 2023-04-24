تحديث iOS 17 سوف يأتي مع تطبيق جديد – تعرف عليه!

بين كل إصدار iOS وآخر تقدم لنا ابل تطبيقاً جديداً ضمن التطبيقات الافتراضية في النظام قد تغنيك عن تنزيل تطبيقات مشابهة من الآب ستور أو الاشتراك أحياناً في خدمات مماثلة. تحديث iOS 17 القادم قد يحمل لنا تطبيقاً جديداً من ابل وهو تطبيق خاص بتدوين الأفكار الشخصية.

تطبيق جديد لتدوين الخواطر والأفكار

تطبيقات تدوين الخواطر الشخصية Journaling Apps أحد أوسع التطبيقات شعبية بين أوساط المستخدمين، وهي تتيح تدوين الأفكار والخواطر الشخصية بصورة يومية وهي أحد السبل التي تساعد في تحسين الصحة النفسية.

هناك العديد التطبيقات الشهيرة ضمن هذا التصنيف منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق Day One الشهير الموجود على متاجر التطبيقات منذ ما يزيد عن 10 أعوام.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن التطبيق لا يزال قيد التطوير ويحمل الاسم الرمزي Jurassic داخل ابل، ويأتي تماشياً مع سياسة الشركة التي تبدي اهتماماً متزايداً بالصحة العقلية.

استناداً إلى الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فسيكون داخل التطبيق مزايا مثل التخصيص لترشيح بعض المواضيع للمستخدم للكتابة حولها، وكذلك ميزة “اكتشاف الأشخاص” التي تعرض للمستخدم مدى قربه من الأشخاص الآخرين من حوله على مدار اليوم.

وفقاً لذات التقرير، فإن تطبيق ابل السابق الإشارة إليه سوف يجمع بيانات أكثر عن المستخدمين مقارنةً بالتطبيقات المشابهة الأخرى، كما سيكون له القدرة على الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لكن الخصوصية والأمان ستكونان مرتبطتان بالنظام نفسه إذ سيبقى تحليل البيانات والترشيحات موجودة فقط على الجهاز نفسه.

من المنتظر الإعلان عن ذلك التطبيق بالتزامن مع الإعلان عن تحديث iOS 17 المنتظر منتصف العام الجاري ضمن فعاليات مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2023.

جدير بالذكر أن ابل قدمت لنا مع تحديث iOS 16 الحالي تطبيق Freeform هو تطبيق جديد أيضاً يتيح للمستخدمين مساحة مثالية لتحويل أفكارك وأفكار فريق العمل معك إلى إبداعات عبر رسم المخططات وتدوين الملاحظات والتواصل معاً.