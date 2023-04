طبيب روسي يوضح تسلسل ظهور الأعراض الرئيسية للحصبة

روسيا – أعلن الدكتور نيقولاي كريوتشكوف أخصائي المناعة، أن الطفح الجلدي وارتفاع درجة حرارة الجسم هي الأعراض الرئيسية لمرض الحصبة.ويشير الطبيب، إلى أن أول مظاهر الإصابة بالحصبة هي ارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة والآم في العضلات وضعف مفاجئ شديد ووهن.

ويحذر كريوتشكوف من أن الحصبة مرض شديد الخطورة وسريع العدوى مثل الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

ويقول: “وبعد ذلك فقط يظهر الطفح الجلدي وبصورة خاصة في الجزء العلوي من الجسم- الوجه والرقبة والصدر ومن ثم ينتقل إلى الأطراف العليا والسفلى. وبعد ذلك تتكون قشرة. تستمر هذه العملية 2-3 أسابيع”.

ووفقا له، لا يمكن تمييز الأعراض الأولية للحصبة عن اعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد.

ويقول: “ولكن عندما تكون هناك حالة مشخصة للمرض يصبح من السهل تشخيص إصابة المحيطين بالشخص المريض. لأن الحصبة شديدة العدوى. وإذا لم يكن لدى الشخص مناعة ضد الحصبة ، أي أنه لم يكمل دورة التطعيم الكاملة أو لم يمرض، فإن إصابته بالحصبة أمر مؤكد إذا كان على اتصال بشخص مصاب”.

