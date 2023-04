طبيبة تحدد أفضل الإضافات للسلطة صحيا

موسكو – أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء في مركز جامعة موسكو الطبي، أن افضل الإضافات للسلطة هي عصير الليمون الطبيعي وزيت الزيتون والخل البلسمي.

وتقول بافلوفا: “عصير الليمون- قبل كل شيء غني بفيتامين С وثانيا له نكهة خاصة ويؤكد في نفس الوقت على نكهة المواد الأخرى، وثالثا يخفض المنتجات النهائية لعملية الغلوزة (Glycation)‏ التي تنتج من تفاعل البروتينات والدهون مع السكريات تحت تاثير درجات الحرارة العالية. وبالطبع هذه غير موجودة في سلطة الخضروات الطازجة. ولكن تظهر عند إضافة المأكولات البحرية والجبن والفطر المخلل والبيض او اللحم”.

ووفقا لها تزيد منتجات عملية الغلوزة من خطر تطور امراض تصلب الشرايين وداء السكري والزهايمر.

وتضيف: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وفي مقدمتها أوميغا -3 التي لها خصائص مضادة للالتهابات وهذا مهم جدا للقلب والأوعية الدموية.

والخل البلسمي هو مثل عصير الليمون يخفض من منتجات عملية الغلوزة ولكنه في نفس الوقت “يخفض بنسبة معينة من المواد المفيدة في الجسم. لأن الخل يعتبر مادة سامة لكبد الإنسان”. لذلك لا توصي باستخدامه بإفراط.

