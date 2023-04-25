شاومي تُعلن عن سلسلة Xiaomi Pad 6 عالمياً بمواصفات استثنائية وتصميمات مُبتكرة

خلال حدث الإطلاق العالمي لشركة شاومي يوم 18 أبريل الماضي أعلنت شاومي عن سلسلة حواسيب Xiaomi Pad 6 التي انتظرناها طويلاً.

شهد الحدث إطلاق العديد من الأجهزة الرائدة على مستوى العالم، ومن أبرزها هاتف Xiaomi 13 Ultra الذي قمنا بعرض مواصفاته ومميزاته بالتفصيل خلال تقرير آخر. استضافت الشركة حدثها في الصين من أجل الكشف كذلك عن شاشة تلفزيون Xiaomi Smart TV الضخم قياس 86 إنش والسوار الرياضي Xiaomi Smart Band 8.

ولكننا لم نأتي اليوم سوى للحديث عن حواسيب شاومي اللوحية، فهي بالفعل أجهزة ثورية وتستحق كل الاهتمام والتركيز، وستكون ترقية مثالية إذا لم تكن قمت بتغيير التابلت الخاص بك منذ عدة سنوات.

تحتوي السلسلة على جهازين فقط حتى الآن: الجهاز القياسي وهو Xiaomi Pad 6 والجهاز الأغلى ثمناً يأتي باسم Xiaomi Pad 6 Pro.

كلا الجهازين يحتويان على شاشة عالية الدقة. وفي حين أن الطراز القياسي يحتوي على معالج Snapdragon 870 SoC، إلا أن الطراز الأغلى ثمناً يأتي بمعالج أعلى من حيث الكفاءة واستهلاك الطاقة. تعالوا بنا نتعرف على مواصفات ومميزات كلا الجهازين بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

تمتاز الحواسيب اللوحية Xiaomi Pad 6 بمواصفات ممتازة

يمتاز جهاز Xiaomi Pad 6 القياسي بهيكل معدني ومنفذ USB 3.0 وتم تجهيز كلا الجهازين بمستشعرات لبصمات الأصابع من أجل تأمين الأجهزة.

كلا الجهازين يحتويان على شاشة قياس 11 إنش بدقة 2800×1800 وهذه الشاشة عبارة عن لوحات عرض من نوع IPS LCD 2.8K بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز.

صرحت شركة شاومي خلال حدث الإطلاق أن كلا الجهازين قادرين على تقديم عُمق استثنائي للتدرجات اللونية وكلتا الشاشتين مدعومان بطبقة حماية للعين.

أيضاً يأتي كلا الجهازين مزودان بمكبرات صوت مدعومة بواسطة تقنية Dolby Atmos وتعمل الأجهزة بواسطة واجهة MIUI Pad 14 المستندة إلى أندرويد 13.

بالنسبة لنوع المعالجات المستخدمة في الجهازين فإن تابلت Pad 6 Pro يكون أكثر قوة بفضل احتوائه على معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC. أما بالنسبة للطراز الأرخص ثمناً، فهو يحتوي على معالج Snapdragon 870 SoC.

يحتوي طراز Pro على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. أما الطراز القياسي فيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

قد تكون سعة البطارية هي العنصر الوحيد الذي يتفوق فيه الإصدار القياسي على إصدار Pro. تبلغ سعة البطارية على الإصدار القياسي 8840 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة البطارية على طراز Pro الأغلى ثمناً 8600 مللي أمبير.

إصدار Pro يدعم الشحن السلكي السريع بسرعة 67 وات، بينما إصدار Pad 6 يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

تتوفر سلسلة Xiaomi Pad 6 باللون الذهبي والأزرق والأسود. يبلغ سعر الإصدار الأساسي 1999 يوان صيني أي ما يعادل 291$ دولار أمريكي وهذا بالنسبة لنموذج 6+128 جيجابايت. أما نموذج 8+128 جيجابايت فتبلغ قيمته 2099 يوان صيني أي ما يعادل 305 دولار أمريكي تقريباً. نموذج 8+256 جيجابايت يبلغ سعره 2399 يوان صيني أي ما يعادل حوالي 349$ دولار أمريكي.

نموذج Xiaomi Pad 6 Pro الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 8+256 جيجابايت تبلغ قيمته 2699 يوان صيني أي حوالي 392$ دولار أمريكي. النموذج الأعلى يحتوي على ذاكرة تخزين على شكل 12+512 جيجابايت ويُباع بقيمة 3299 يوان صيني أي ما يعادل 489$ دولار أمريكي.

كلا الجهازين متاحين للطلب المُسبق في موطن الشركة الرئيسي. ومن المتوقع أن تتوافر الأجهزة عالمياً من يوم 21 أبريل. ومع ذلك، فإن الشركة لن تُعلن بعد عن الأسعار العالمية لكلا الطرازين حتى الآن.