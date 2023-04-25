تسريب مواصفات تابلت جالكسي Tab S9 Ultra – تحسينات رهيبة!

مؤخراً تم رصد تصميم تابلت جالكسي Tab S9 Ultra من خلال العروض المستندة على تصميمات CAD. نحن متفهمين أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل أن ترى سلسلة جالكسي Tab S9 النور. ولذلك، سنحاول أن نلتزم بعض الحذر عند مشاركتكم أي معلومات عنها.

ولكن منذ أيام قليلة، حصل قلم S-Pen الخاص بالسلسلة على شهادة مما يعني أنه على الأرجح التسريبات التي حصلنا عليها اليوم تتمتع بقدر كبير من المصداقية، وهي في الواقع تسريبات مثيرة للاهتمام إذ تشير جميعها إلى أننا سنشهد على رؤية أقوى الحواسيب اللوحية على الإطلاق خلال العام الجاري.

تسريب مواصفات جالكسي Tap S9 Ultra من مصدر موثوق

مصدر هذا التسريب هو Ice Universe – شخص جيد في الحصول على المعلومات حول مواصفات أجهزة سامسونج الجديدة التي لم يتك طرحها في السوق بعد ولديه العديد من المصادر الداخلية التي تموله بالمعلومات. لذا، نحن متفائلين تماماً وواثقين من معلوماته.

على حسابه على تويتر، قال Universe أن تابلت جالكسي Tab S9 Ultra الرائد سيكون “أقوى” الحواسيب اللوحية على الإطلاق. سيتمتع الجهاز بشاشة +WQXGA دقتها 2960×1848 بكسل قياس 14.6 إنش.

بالتأكيد هذه الشاشة ستكون لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث سريع يبلغ 120Hz. ومع ذلك فهو لم يذكر مثل هذه التفاصيل في منشوره، ولكننا متأكدين من صحتها بالنظر إلى سجل حواسيب سامسونج السابقة.

المثير للإعجاب أنه أكد على أن الحاسوب اللوحي سيعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. هذا هو نفس المعالج المستخدم مع سلسلة جالكسي S23 وهو معالج حصري مكسور السرعة يعمل بتردد أعلى من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأصلي.

سيشتمل جالكسي Tab S9 Ultra على بطارية بسعة 11200 مللي أمبير في الساعة ولكنها ستدعم سرعة الشحن الاعتيادية 45 وات. على الرغم من عدم الإشارة إلى الأمر، ولكننا نتوقع ألا يأتي الجهاز مصحوباً بشاحن داخل علبة الشراء.

سيبلغ وزن التابلت 737 جرام تقريباً، وتبلغ قياساته 208.6×326.4×5.5 ملم وسيحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X.

ربما هذه هي نفس قياسات جهاز جالكسي Tab S8 Ultra السابق، ولكنه يبدو أن الجهاز الجديد سيكون أثقل وزناً بمقدار 10 جرام تقريباً.

يُقال أيضاً أنه سيتم تصنيف الجهاز اللوحي بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. بهذا الشكل يكون هذا هو أول حاسوب لوحي من سامسونج بشكل خاص وأول حاسوب لوحي يعمل بنظام أندرويد بشكل عام يتم تصنيفه بمعيار Ingress Protection.

بالتأكيد جالكسي Tab S9 Ultra لن يكون وحيداً، فمن المتوقع أن يكون لديه أشقاء آخرين وعددهما اثنين. فهذا هو ما حدث العام الماضي ونتوقع حدوثه أيضاً العام الجاري.

لا نعلم بالتحديد متى سيتم الكشف عن الحواسيب اللوحية الجديدة، ولكن هناك فرصة أن يتم الإعلان عنها بجانب هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.