هذه أجهزة الايباد التي قد لا تحصل على تحديث iPadOS 17 القادم

تحديث iPadOS 17 القادم قد لا يصل إلى بعض أجهزة الايباد القديمة نسبياً بحسب تقرير أخير نشره الموقع التقني الفرنسي iPhoneSoft.

وفقاً للتقرير، فإن ابل قد تسقط الدعم ﻷول مرة عن الجيل الأول من جهاز الايباد برو سواء بشاشة 9.7 إنش أو 12.9 إنش، بالإضافة إلى الجيل الخامس من جهاز الايباد الأساسي منخفض الثمن.

جدير بالذكر أن تسريبات سابقة من مصدر مختلف أفادت أن أجهزة الايباد الثلاثة السابق ذكرها أيضاً قد لا تحصل على تحديث iPadOS 17.

استناداً إلى المصادر والبيانات السابقة، فإن تحديث iPadOS 17 سوف يكون متاحاً فقط على الإصدارات التالية من أجهزة الايباد عند صدوره لاحقاً هذا العام:

أجهزة ايباد برو (إصدار 2017 فما أحدث)

أجهزة ايباد اير (الجيل الثالث فما أحدث)

أجهزة ايباد ميني (الجيل الخامس فما أحدث)

أجهزة الايباد الأساسية (الجيل السادس فما أحدث)

جدير بالذكر أن قيام ابل بدعم أجهزة الايباد القديمة لا يعني أنها سوف تحصل على كافة المزايا الجديدة في التحديث القادم، مثلما يحدث كل عام حيث تظل بعض المزايا حكراً على الإصدارات الأحدث.

على سبيل المثال، فإن خاصية منظم الواجهة Stage Manager في نظام iPadOS 16 متوفرة فقط على أجهزة الايباد الأحدث بمعالج M1، وقبلها لم تتوفر بعض مزايا تحديث iOS 15 على هواتف الايفون الأقدم التي وصلها التحديث.

فيما يتعلق بهواتف الايفون وتحديث iOS 17 ، فهناك تقارير متضاربة حول إسقاط الدعم عن أجهزة الايفون الأقدم من نوع ايفون 8 وايفون 8 بلس بالإضافة إلى ايفون X وكلها تعمل بمعالج A11،

يذكر أن العام الماضي ومع إططلاق تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 قامت ابل بإسقاط الدعم عن عدد من أجهزة الايفون والايباد القديمة مثل إصدارات ايفون 6s وايفون 7 والجيل الأول من ايفون SE بالإضافة إلى الجيل الثاني من ايباد اير والجيل الرابع من ايباد ميني.