تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة مميزة من التطبيقات في انتظار تجربتك!

مرحباً بكم وكل عام وأنتم بخير. مطوري التطبيقات لا ينامون الليل، حقاً هم كذلك. فشغلهم الشاغل والوحيد هو طرح أفكار جديدة وإبداعية بميزات خارج الصندوق، أفكار لم يتخيلها المستخدم من قبل والفضل في ذلك يعود لنظام أندرويد والهواتف الذكية كذلك التي تخدم وظائف عديدة ولا يُمكن حصرها عند حد معين.

ولهذا السبب ستجد لدينا في العدد الأسبوعي دائماً مجموعة حديثة من التطبيقات التي نُشرت مؤخراً على متجر جوجل بلاي والتي تخدم مختلف متطلبات استخداماتك. لا نستطيع أن نقدم وعوداً بأن جميعها ستكون مثالية للجميع، ولكن على الأقل نضمن لكم أن يكون هناك بعضاً الأمثلة التي تجذب اهتمامك والتي يمكنك الاستفادة منها في تأدية مهامك اليومية على نحو مثالي. واليوم، لا يختلف عن يوم الأحد من الأسبوع الماضي، إذ جمعنا لكم باقة مميزة من التطبيقات المفيدة، بعضها حتى ممتع جداً في الاستخدام. لذلك، دون حشو المزيد من الكلمات، دعونا نتعرف على قائمتنا لهذا الأسبوع.

Textter – Make Text Better

تطبيق Textter يحاول أن يجعل من المحادثات النصية الخاصة بك أكثر حيوية ومتعة. بمعنى أنك ستقوم بكتابة أي عبارة تريد أن تكتبها في القسم العلوي، ولكن في القسم السفلي سيخبرك التطبيق ما هي العبارة التي ينبغي أن تكتبها أو اللهجة التي ينبغي أن تتحدث بها.

لسنا متأكدين من دعم التطبيق للغة العربية، ولكن من الواضح أنه يمنحك المزيد من خيارات أنواع الكتابة سواء كنت تحتاج طريقة رسمية أو طريقة عادية أو دقيقة أو احترافية. بناءً على اختيارك سيبدأ التطبيق في توليد عبارات صحيحة بصياغة مناسبة وأكثر احترافية سواء من أجل تسويق منتجاتك أو حتى من أجل الدردشة مع الأصدقاء باللغة الإنجليزية.

السعر : مجاني

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WHATTAWATCH

إذا كنت تعشق السينما الغربية والمسلسلات التلفزيونية الأجنبية وتشعر أنك في حيرة من أمرك ولا تعرف ما هي الأفلام التي ينبغي مشاهدتها فهذا التطبيق هنا لمساعدتك. من خلاله يمكنك معرفة أحدث العروض التلفزيونية والأفلام المتاحة على خدمات وتطبيقات البث الشهيرة.

ولكن بالطبع التطبيق يعتمد على مجموعة مختلفة من عوامل التصفية لتضييق نطاق البحث على الأفلام والعروض التي قد تلاقي اهتمامك فقط. على سبيل المثال يمكنك البحث عن الأعمال التي حازت على عدد كبير من الجوائز أو حسب نوع العمل أو تاريخ إنتاجه أو مستوى شعبيته أو حسب الاسم. أضف على ذلك أنه يمنحك القدرة على الاحتفاظ بالأعمال الهامة في علامة مرجعية لسهولة الرجوع إليها لاحقاً. بطبيعة الحال إذا كنت من عشاق السينما الغربية فأنت تحتاج إلى هذا التطبيق.

السعر : مجاني

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Auto Mute

تطبيق Auto Mute من شأنه أن يقوم بكتم صوت الوسائط تلقائياً حتى لا يتسبب لك صوتها المرتفع في الإحراج أو إزعاج من حولك. فعلى سبيل المثال إذا قمت بزيادة ورفع حدة الصوت في لعبة ما ونسيت أن تقوم بخفض الصوت مرة ثانية، وحاولت تشغيل موسيقى بعد ذلك، فسوف يكون الصوت مرتفع للغاية.

هذا التطبيق سيساعدك على كتم صوت الوسائط بشكل تلقائي، وليس فقط الوسائط، بل أيضاً الألعاب ومساعد جوجل الصوتي. ببساطة يمكنك سحبه من لوحة الإشعارات وبنقرة زر واحدة يمكنك تفعيله أو تعطيله حسب احتياجاتك.

السعر : مجاني

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Image Resizer

تماماً كما يتضح من اسمه فهو تطبيق مجاني يتيح لك قدرة التعديل على صورك بأكثر من طريقة واحدة. من خلاله يمكنك ضبط أبعاد وقياسات الصورة أو ضغطها لتقليل حجمها أو تحويلها إلى تنسيق مختلف سواء كان ذلك PNG أو JPG أو JPEG ويُمكّنك من مقارنة الصور مع بعضها البعض ويعرض لك جميع الدرجات اللونية المستخدمة في الصورة وهناك العديد من الإضافات الرائعة في هذا التطبيق البسيط خفيف الوزن.

السعر : مجاني

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Disable Notification Popups

إذا كنت تنزعج من الإشعارات المنبثقة التي تظهر أعلى شاشة هاتفك ولا يوجد خيار ضمن إعدادات الإشعارات يتيح لك تعطيلها فأنت تحتاج إلى هذا التطبيق. كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق على هاتفك ومنحه الأذونات التي يحتاج لها للعمل بشكل صحيح وعلى الفور سيكتشف التطبيق ما هي التطبيقات المثبتة على الهاتف والآن قم بتعطيل المؤشر من أمام أي تطبيق تريد تعطيل إشعاراته المنبثقة.

السعر : مجاني

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Add Watermark on Photos

إذا كنت تريد أن تحتفظ بملكيتك لأي صورة قبل مشاركتها مع الآخرين أو استخدامها في الأعمال التجارية فيجب أن تقوم بوضع علامة مائية خاصة بك على الصورة.

هذا التطبيق هو غني عن التعريف بالفعل ويتيح لك وضع العديد من العلامات المائية على صورك وضبط أحجامها وقياساتها واختيار قوالب خاصة بها وإضافة العديد منها دفعة واحدة لمنع الآخرين من التعديل على الصورة أو إزالة العلامة المائية بسهولة. باختصار شديد إما أن تعتمد على العلامات المائية المُعدة مُسبقاً أو أن تقوم بتخصيص علامة مائية خاصة بك لحماية صورك الهامة.

السعر : مجاني

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Rain

هناك العديد من تطبيقات الطقس المجانية والمدفوعة على متجر جوجل بلاي، ولكن ليست جميعها بنفس جمال تطبيق Rain. هذا التطبيق قادر على استعراض درجة الحرارة وحالة الطقس في مدينتك بدقة شديدة والتنبؤ بالأحوال الجوية للأيام القادمة وعرض المزيد من البيانات التفصيلية حول حالة الطقس وكل هذا في تصميم جميل وبسيط وتجربة مرئية مذهلة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويدلأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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JPEG Lossless Reductor

شبيه إلى حد ما بتطبيق Image Resizer ولكن مكنون الفكرة مختلف. في حين أن التطبيق السابق يساعدك على الحصول على الأبعاد والقياسات المناسبة لأي صورة، ولكن تطبيق JPEG Lossless Reductor سيساعدك على تقليل حجم الصور الخاصة بك لتوفير مساحة كبيرة على الهاتف.

هذا التطبيق قادر على توفير مساحة بنسبة 10% تقريباً من كل صورة. بمعنى إذا كانت صورك بحجم 10 جيجابايت، فهذا التطبيق سيساعد على توفير 1 جيجا تقريباً من هذه المساحة. ونظراً لأنها عملية شاقة وتتطلب المزيد من الوقت والجهد، فمن حسن الحظ أن التطبيق يدعم ضغط مجموعة من الصور المتعددة دفعة واحدة. وبالتالي إذا كانت ذاكرة التخزين الخاصة بك على وشك النفاذ فأنت في حاجة إلى هذه النوعية من التطبيقات.

السعر : مجاني

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Ace Racer

هل تعشق ألعاب سباق السيارات وتتمنى ركوب السيارات فائقة السرعة؟ إليك هذه اللعبة الرائعة التي تحتوي على عدد كبير من أشهر السيارات فائقة السرعة مثل بورشة ونيسان. الأفضل من ذلك أن كل سيارة لها مهاراتها الخاصة ويمكنك تخصيصها بأكثر من طريقة واحدة. هناك العديد من الطرق والمسارات والكثير من السيارات لركوبها.

السعر : مجاني