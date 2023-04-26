سامسونج جاهزة لإنتاج شرائح المعالجة الجديدة بدقة 3 نانوميتر!

تبذل سامسونج جهود مضنية في سبيل استكمال مصنعها الجديد لرقائق أشباه الموصلات بولاية تكساس، والذي بلغت تكلفته 17 مليار دولار أمريكي.

يقع المصنع الجديد بداخل مدينة تايلور وتحديداً في مقاطعة ويليامسون. هذا هو ثاني مصنع لشركة سامسونج في الولايات المتحدة. يقع المصنع الأخر في ولاية تكساس أيضاً ولكن بداخل مقاطعة ترافيس بمدينة أوستن والذي يعمل بكامله طاقته منذ عام 1996 ويبعد عن موقع المصنع الجديد حوالي 25 كيلو متر.

كانت قد أعلنت سامسونج عن افتتاح مصنعها الجديد في عام 2021 وتحديداً في شهر نوفمبر. واختارت سامسونج هذا الموقع بعد تشاور مع حكومة الولايات المتحدة واختبار عدة أماكن مختلفة في جميع أنحاء الولاية.

دخل المصنع الجديد حيز التنفيذ منذ ديسمبر من عام 2022، وقد ذكرت العديد من وسائل الإعلام الكورية أن سامسونج بدأت في طلب المُعدات والأجهزة اللازمة من أجل بناء الغُرف النظيفة داخل المصنع.

الغُرف النظيفة أو “Clean Rooms” هي عبارة عن غُرف مُغطاة خالية من أية أتربة أو عوامل تلوث وتكون مُخصصة لتصنيع أشباه الموصلات. كما ويتم تنظيم معايير الغلاف الجوي بداخلها سواء من حيث مستوى الضغط الجوي أو درجات الحرارة، وذلك من أجل توفير بيئة مثالية لتصنيع الرقائق.

تشير آخر التقارير إلى أن سامسونج تسير بشكل جيد في تشييد المصنع الجديد. وقد كتب الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قطاع تصنيع أشباه الموصلات بسامسونج منشوراً جديداً على انستغرام يؤكد خلاله أن الشركة تسير على الدرب الصحيح فيما يخص مصنعها الجديد.

خلال منشور كيونج كي هون على اسنتغرام قال: “سيتم الانتهاء من بناء المصنع هذا العام، وسيكون جاهزاً لإنتاج أفضل المنتجات التقنية بحلول العام القادم“.

احتوى منشور هون على صورة توضح قاضي محكمة مقاطعة ويليامسون وهو يسلم علامة الطريق الجديد إلى مُمثلي شركة سامسونج. اللافتة أو العلامة الجديدة تحمل شعار “طريق سامسونج السريع“. مما يعني أنه تم استبدال اسم الطريق من “مقاطعة المستقبل” إلى “طريق سامسونج السريع”.

مصانع سامسونج بولاية تكساس باتت جاهزة



تعتزم شركة سامسونج العمل على رقائق أشباه الموصلات المتطورة في هذا المصنع. ويُقال أنها ستبدأ بالعمل على رقائق 5 نانوميتر والأصغر منها اعتبارًا من العام المقبل.

لا شك أن سامسونج تخسر قدرتها على منافسة شركة TSMC التايوانية والتي تمكنت بالفعل من البدء على تصنيع رقائق بدقة 3 نانوميتر ومن المتوقع أن تكون أن تبدأ في مرحلة الإنتاج الكمّي لها بعد شهور قليلة من الآن. وهذا هو السبب الذي دفع سامسونج لطلب الاستعانة من شركة Silicon Frontline Technology الأمريكية من أجل تحسين عائدات رقائقها في المستقبل.

حالياً، سامسونج تخسر العديد من عملائها الرئيسية مثل كوالكم و Tesla وانفيديا وغيرها من شركات تصنيع المعالجات. ولكن لا تزال سامسونج واحدة من أكبر الشركات المُصنعة لرقائق شرائح ذواكر التخزين مما قد يلعب دور كبير في تحسين أرباح الشركة وتعويض خسائرها من قطاع تصنيع شرائح المعالجة خلال العامين القادمين.