تسريبات جالكسي وتش 6 – شاشة أكبر ودقة عرض أعلى!

لا يزال الوقت مبكراً على حسم الأمور بشكل نهائي، ولكن لا تزال التسريبات والشائعات حول الجيل التالي من ساعات سامسونج الذكية في وتيرة متسارعة.

بحسب آخر التسريبات، يبدو أن ساعات جالكسي وتش 6 ستأتي بشاشة أكبر حجماً، ويُقال أيضاً أن سامسونج سوف تزيد من دقة العرض على هذه الشاشات الجديدة.

قد تتمكن سامسونج من توفير الشاشات الأكبر عن طريق التخلص من جزء من إطارات الساعة، مما يمنح المستخدم شاشة أكبر أثناء ارتداءها على معصمه.

قد تأتي ساعات جالكسي وتش 6 بشاشة أكبر حجماً

بناءً على تسريب Ice Universe الأخير، فإن طراز جالكسي وتش 6 قياس 44 ملم سيحتوي على شاشة قياس 1.47 إنش بدقة تبلغ 480×480 بكسل. عند مقارنة هذه المواصفات مع ساعة جالكسي وتش 5 طراز 44 ملم، فسوف نلاحظ أن هناك فرق لصالح الساعة الجديدة، حيث يبلغ قياس ساعة جالكسي وتش 5 طراز 44 ملم 1.4 إنش بينما تأتي الشاشة بدقة 450×450 بكسل.

لذا، هو فرق ضئيل للغاية، ولكن هذا الاختلاف الطفيف يكون ملموساً وواضحاً بشكل أكبر أثناء ارتداء الساعة على المعصم. ولكن هذا يعني أيضاً أن سامسونج قد تتمكن من جعل الساعة تبدو أكثر نحافة.

ولكن الأمور تصبح أكثر جمالاً عندما يتعلق الأمر بالطراز الأصغر حجماً. يُقال أن طراز جالكسي وتش 6 قياس 40 ملم سيحتوي على شاشة قياس 1.31 إنش بدقة 432×432 بكسل. هذا يعني أنها أكبر بفارق 0.11 إنش من شاشة ساعة جالكسي وتش 5 طراز 40 ملم والتي يبلغ حجم شاشتها 1.20 إنش. بالإضافة إلى ذلك فإن الانتقال من دقة 306×396 بمثابة قفزة كبيرة لصالح الإصدار الجديد.

على كل حال، من المتوقع ألا تلعب هذه القياسات الجديدة في تقديم شاشات أكبر فحسب، وإنما ستساعد أيضاً على تحسين التجربة المرئية بشكل عام.

لاحظ فقط أن خيارين 40 ملم و 44 ملم لن يكونان الخيارين الوحيدين ضمن طُرز سلسلة جالكسي وتش 6 هذا العام. من المتوقع أن تطرح سامسونج أيضاً طراز بحجم 42 ملم وطراز آخر بحجم 46 ملم.

من المفترض أيضاً أن يكون من بينهما طراز جالكسي وتش 6 كلاسيك الذي سيعيد إحياء ميزة الإطار المادي الدوار مرة أخرى والتي افتقدناها على سلسلة جالكسي وتش 5 في سبيل توفير بطاريات أكبر في السعة.

بالحديث عن سعة البطارية، يُقال أن طراز وتش 6 كلاسيك سيحتوي على بطارية بسعة 590 مللي أمبير في الساعة. يبدو أن سامسونج تراجعت عن إطلاق طراز “Pro” هذا العام من أجل إعادة الطراز الكلاسيكي المُحبب لعدد أكبر من الأشخاص. في رأيي الشخصي هو قرار صائب بنسبة 100%.