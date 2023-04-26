إطلاق ميزة ميزة تشغيل حساب واتس اب على أكثر من هاتف!

بعد طول انتظار، قام واتس اب بإطلاق ميزة تشغيل الحساب الواحد على أكثر من هاتف وفقاً لما جاء على المدونة الرسمية للتطبيق على الإنترنت.

حساب واتس اب واحد على أكثر من هاتف

كما نعلم، فإنه منذ سنوات طويلة يمكن فقط تسجيل الدخول إلى حساب واتس اب عبر هاتف واحد فقط ولكن في الوقت نفسه إلى أكثر من حاسوب مكتبي، ولا يمكن استخدام نفس حساب واتس اب على أكثر من هاتف في نفس الوقت.

أما مع الميزة الجديدة، فالأمر سيكون مختلفاً إذ ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب واتس اب الواحد عبر عدد من الهواتف في آن واحد يصل عددها إلى 4 هواتف بحد أقصى.

الرسائل سيتم مزامنتها بين كافة الهواتف التي يعمل عليها التطبيق، وإذا كان أحدها مقفلاً يمكن الوصول إلى الرسائل والرد عليها من أي هاتف آخر.

وفقاً لواتس اب، فإن كل هاتف يتصل بحساب واتس اب بشكل مستقل، أي أن التطبيق يحافظ على تشفير كافة الرسائل على جميع الأجهزة.

جدير بالذكر أنه في حالة ظل الهاتف الأساسي غير نشط لفترة طويلة، فسيتم تسجيل الخروج تلقائياً من بقية الأجهزة وفقاً لواتس اب دون الإشارة إلى مدة محددة.

ميزة مهمة في واتس اب

لطالما كانت ميزة الوصول إلى حساب واتس اب من أكثر من هاتف مرغوبة بالنسبة للكثير من المستخدمين حول العالم، إذ من خلالها يمكن التبديل بين الهواتف المختلفة المرتبطة بنفس الحساب واستئناف الرد على الرسائل دون تسجيل الخروج أو التقيد بهاتف واحد محدد.

بالنسبة كذلك لأصحاب الأنشطة التجارية، سيكون متاحاً للموظفين الرد على العملاء مباشرة من هواتفهم عبر نفس الحساب.

هذه الميزة سوف يتم إطلاقها للجميع على مدار الأسابيع المقبلة، كل ما عليك فعله هو التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار على الآيفون والأندرويد.

واتس اب كانت قد أطلق مؤخراً عدد من المزايا الجديدة للحالات، كما يجري اختباراً لعدة مزايا مثل تعديل الرسائل بعد إرسالها، وتحويل الرسائل الصوتية إلى أخرى نصية، وجدولة المكالمات وغيرها من المزايا قيد الاختبار.