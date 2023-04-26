أندرويد 14 قد يجلب هذه الميزة الهامة لإعدادات الشاشة – تعرف عليها!

أصدرت جوجل منذ عدة أيام إصدار المعاينة الخاص بنظام أندرويد 14 والمُسمى “Upside-Down Cake” واستطاع بعض الأشخاص في موقع 9To5Google من اختراق الكود البرمجي للنظام والاطلاع على بعض الميزات الجديدة ومشاركتها مع متابعيهم.

يبدو أن أندرويد 14 سوف يسمح للمستخدم بإمكانية التعديل على مستويات التباين في الثيمات التي يتم تطبيقها على شاشة الهاتف. إذا كنت تريد التحقق من معاينة المطور، فيمكنك تنزيل ملف المعاينة وتفليش هاتفك الأندرويد يدوياً للتحقق من الميزة الجديدة.

ومع ذلك، فإن عملية تفليش الأندرويد هي عملية مُعقدة وتتطلب الكثير من الخبرة. فإذا كنت لا تعلم ما أنت بصدد فعله، فمن المحتمل أن تتسبب في تخريب هاتفك بشكل كامل. لذلك، سيكون من الأفضل الانتظار حتى طرح الإصدار التجريبي – والذي لن يستغرق وقتاً طويلا – ومعاينة الميزة بشكل بسيط.

قد يتيح أندرويد 14 ميزة التعديل على نسب التباين للثيمات

ومع ذلك، نحن لسنا متأكدين مما إذا كانت الميزة ستكون جاهزة في الإصدار النهائي من النظام. فبما إنها لا تزال في إصدار المعاينة، فمن الممكن أن تتراجع جوجل عن طرحها إذا لاحظت وجود أي مشاكل متعلقة بها قد تتسبب في إحداث مشاكل أكبر على مستوى النظام.

استطاعت جوجل من خلال أندرويد 12 أن تجلب لنا ميزة في غاية الأهمية وهي “الثيمات الديناميكية” والتي يتم من خلالها تطبيع أيقونات وعناصر واجهة المستخدم باللون الرئيسي للسمة أو الثيم المُخصص على الهاتف.

جاء بها أندرويد 12، وتم تحسينها بشكل أفضل على أندرويد 13، ولكنها لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل. على سبيل المثال، وكما ذكرنا لكم في مقال 9 ميزات نتمنى رؤيتها في أندرويد 14 أننا نتمنى لو كنا قادرين على التحكم بشكل أفضل في لغة تصميم نمط Material You الديناميكي. يبدو أن جوجل على وعي كامل بتفضيلات المستخدمين وتريد أن تقدم المزيد من التحسينات على أندرويد 14.

استطاع فريق موقع 9To5Google العثور على مؤشر تمرير في واجهة المستخدم باسم Contrast Level -و يمكنكم رؤيته في الصورة السابقة. هذا المؤشر يساعد على ضبط حدة ومستوى التباين للثيم المًطبق على الشاشة.

وقد تم العثور على هذا المؤشر ضمن قسم Color and Motion الخاص بتعديل سرعة الرسوم المتحركة والألوان. ومن المفترض أن يُمكّنك هذا المؤشر من ضبط حدة التباين على مستوى النظام بالكامل.

ولكن من الواضع أن المؤشر لن يسمح إلا بثلاث مستويات مختلفة فقط من ضبط إعدادات التباين. الحد الأدنى وهو “القياسي” أو “Standard” والحد المتوسط “لم يحصل على مُسمى” والحد الأعلى ويسمى “الأعلى” أو “High”. بطبيعة الحال، سيساعد ضبط مستوى التباين بشكل يدوي على تحسين التجربة للمن يعانون من بعض المشاكل البصرية.

هذا هو كل شيء إلى الآن. نستطيع فقط تخيل بعض الميزات الجديدة التي قد يأتي بها أندرويد 14 مثل مؤشر لضبط التشبع أو مؤشر تمرير لضبط السطوع أو غير ذلك.