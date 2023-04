زيت الزيتون الليبي يُواصل حصد الجوائز الدولية

تحصلت 3 شركات ليبية لزيت الزيتون من مدينة غريان على جوائز في مسابقة اليابان الدولية، ضمن شركات عديدة تمثل 23 دولة منتجة لزيت الزيتون.

وأفادت المنظمة الليبية للزراعة العضوية. أن 3 شركات ليبية لزيت الزيتون من مدينة غريان تحصلت على جوائز في النسخة (11) من المسابقة الدولية لجائزة (زيت الزيتون) اليابانية شاركت فيها عدة شركات تمثل 23 دولة منتجة لزيت الزيتون.

وأوضحت المنظمة أن زيت زيتون “المشكاة” توّج بالميدالية الذهبية في الفئة الأحادية في حين تحصل زيت زيتون “البستان” الميدالية الفضية في الفئة نفسها كما فاز زيت “أرياف” بالميدالية الفضية في الفئة “الأحادية” أيضًا.

وكان زيت زيتون غريان قد تحصل على الميدالية الذهبية ضمن منافسة تركيا 2022، لاختيار أفضل زيت زيتون بكر في العالم، بعد منافسة قوية شهدت مشاركة 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

كما أحرزت شركة “المشكاة” الميدالية الفضية في مسابقة زيت الزيتون الدولية “EVO” التي تنتظم في إيطاليا والميدالية الفضية في بطولة أثينا 2021 باليونان.

وتشتهر مدن (غريان ، ترهونة، مسلاتة، بني وليد) في ليبيا بإنتاج الزيت بإنتاج يفوق الـ30 ألف طن سنويا، كما تحتل ليبيا المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيت بكافة أنواعه ومحاصيله، واستهلاك فردي يصل إلى 2.1 لتر سنويا، وفقاً للمجلس العالمي للزيتون.

