لماذا يفقد الرجال ضعف كمية الدهون التي تفقدها النساء عند اتباع نظام غذائي؟

إسكتلندا – وجدت دراسة جديدة أن الذكور الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية أظهروا فقدا أكبر للدهون وتحسنا في مستويات السكر في الدم مقارنة بالإناث.

ويقول علماء جامعة إدنبرة إن هرمون الإستروجين – أحد الهرمونات الجنسية الأنثوية الرئيسية – يجعل من الصعب على النساء إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية.

ويرجح أن هذا يرجع إلى أن هرمون الإستروجين يعزز تخزين الدهون للخصوبة، لأن الحمل يتطلب الكثير من الطاقة. ويبدو أن أجسام الرجال قادرة على الحفاظ على معدل أيض أعلى حتى عندما يكون لديهم سعرات حرارية أقل، بحسب ما ذكره الباحثون في مجلة eLife.

ويرتبط الحد من السعرات الحرارية مع الحفاظ على مستويات العناصر الغذائية الأساسية، بالوقاية من حالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وزيادة متوسط العمر المتوقع.

ونظر فريق البحث في تأثير اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على صحة الفئران والبشر.

وشملت الدراسة التي استمرت ستة أسابيع 96 فأرا كان استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية أقل بنسبة 30%، من المعتاد و85 فأرا تغذوا على نظام غذائي عادي.

ووجد الفريق أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 22% لدى الشباب الذكور مقابل 16% فقط لدى الإناث الشابات.

وكانت التأثيرات على دهون الجسم أكثر لفتا للانتباه، فقد قلل الذكور من كتلة الدهون بنسبة 70% تقريبا، بينما لم تفقد الإناث أي دهون على الإطلاق.

ووجدت الدراسة أن إناث الفئران الصغيرة قاومت فقدان الدهون لأنها، مقارنة بالذكور، حدت من تكسير دهون الجسم، واستهلكت طاقة أقل وزادت من إنتاج الدهون بعد الوجبات.

وعندما بدأ اتباع نظام غذائي في الأعمار الأكبر، لم يكن هناك فرق كبير في فقدان الدهون بين الجنسين. وفقدت إناث الفئران نحو نصف دهون أجسامها، وهو مستوى مشابه للذكور.

وأكدت دراسة صغيرة لفقدان الوزن البشري أجريت على 42 رجلا وامرأة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن الاختلافات القائمة على العمر والجنس تحدث أيضا في البشر.

وخلال أربعة أسابيع من الدراسة، فقد الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما أكثر من 16% من دهون أجسامهم، بينما فقدت النساء في نفس الفئة العمرية 8% فقط، أي نصف ما خسره الرجال.

وكان الرجال يقتصرون على 2000 سعرة حرارية في اليوم، والنساء 1500 سعرة حرارية، مقارنة بالكمية الموصى بها وهي 2500 سعرة حرارية للرجال و2000 سعرة حرارية للنساء.

ولم يكن هناك فرق في فقدان الدهون بين الذكور والإناث الأكبر من 45 عاما، حيث فقد كلا الجنسين نحو 10% من دهون الجسم.

ولم تكن الدراسة البشرية مصممة أصلا لاختبار تأثير العمر والجنس على اتباع نظام غذائي، لكن الباحثين تمكنوا من تحليل البيانات بأثر رجعي لمعالجة هذا الأمر.

ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى دراسة بشرية أكبر تحقق في تأثير العمر والجنس لتأكيد هذه النتائج.

ويوضح الدكتور ويليام كاوثورن، كبير المحاضرين (أستاذ مشارك) في مركز جامعة إدنبرة لعلوم القلب والأوعية الدموية، وقائد الدراسة: “الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية لها العديد من الفوائد الصحية وقد تعزز شيخوخة صحية. وأشارت بعض الأبحاث السابقة إلى أن فعالية هذه الحميات قد تختلف بين الذكور والإناث، ولكن دراستنا هي الأولى التي تظهر أن هذه الفروق بين الجنسين تختفي إلى حد كبير عندما يبدأ اتباع نظام غذائي في أعمار أكبر. ويمكن أن يساعدنا هذا على ابتكار استراتيجيات غذائية محسنة للوقاية من الأمراض وتعزيز الشيخوخة الصحية”.

المصدر: ميديكال إكسبريس

