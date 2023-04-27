جوجل تعمل على ميزة Video Unblur لتطبيق صور جوجل – من المستفيد بها ؟

قد تشتمل هواتف جوجل بكسل 8 – Google Pixel 8 على ميزة جديدة قائمة على تقنيات AI من أجل تحسين التجربة المرئية لمقاطع الفيديو بداخل تطبيق صور جوجل.

تطبيق صور جوجل يختبر ميزة Video Unblur

من المحتمل أن تكون الميزة شبيهة بميزة Photo Unblur التي تعمل على إزالة الضبابية والتمويه من الصور على هواتف جوجل بكسل 7. نظراً لأن الميزة الجديدة يُطلق عليها لقب “Video Unblur” والتي تعني بالعربية “إزالة الضبابية والتشوه من مقاطع الفيديو” فمن المحتمل أن تعمل بنفس طريقة عمل ميزة Photo Unblur.

تم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة بواسطة أحد الأشخاص في موقع 9To5Google والذي تمكن من فتح الكود الرئيسي للتحديث الأخير لتطبيق Google Photo وتفعيل الميزة.

ومع ذلك، لم يكن لها أي تأثير ملموس على مقاطع الفيديو، وربما السبب في ذلك كون الميزة لا تزال قيد التطوير. ولكن بمجرد أن تنتهي جوجل من العمل عليها، فمن المتوقع أن يتم إطلاقها لهواتف جوجل بكسل 7.

من المفترض أن تكون خاصية Video Unblur شبيهة بخاصية Photo Unblur والتي تعتمد على تقنيات التعلم الآلي، ولكن بدلاً من تجميل الصور ستكون الخاصية الجديدة قادرة على تجميل مقاطع الفيديو التي سيتم التقاطها بكاميرا هواتف بكسل 8 المرتقبة.

بحسب ما جاء في تقرير موقع 9To5Google فلا يوجد هناك أي أدلة في رموز التطبيق تشير إلى أن الميزة قد تكون حصرية على هواتف شركة جوجل. ومع ذلك، من الممكن أن تكتفي جوجل بجعل الميزة حصرية على هواتفها الخاصة – تماماً مثلما فعلت مع ميزة Photo Unblur العام الماضي.

بالإضافة إلى ميزة Video Unblur فلقد تم اكتشاف ميزات أخرى في رموز التطبيق والتي هي عبارة عن مجموعة من المرشحات الجديدة التي سيتمكن مالكي أجهزة جوجل بكسل من تطبيقها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم للحصول على نتائج إبداعية بشكل ألإضل.

من المتوقع أن يتم إدراج مجموعة المرشحات الجديدة ضمن علامة تبويب جديدة يسهُل الوصول إليها بمجرد النقر فوق زر “تحرير”. حالياً يحتوي تطبيق صور جوجل على 14 مرشح بما في ذلك مرشح اللون الأبيض والأسود ومرشح VHS.

للأسف لا يوجد ما يضمن لنا أن تكون هذه الميزات من نصيب جميع مالكي أجهزة الأندرويد ولكن التاريخ يقول أنها ستكون حصرية لهواتف جوجل بكسل. بالتأكيد نتمنى أن يكون الخيار الأول من نصيبنا.

الشيء الوحيد المؤكد هو أن جوجل تعمل بالفعل حالياً على مجموعة جديدة من الميزات من أجل تطبيق صور جوجل والتي سيتم إطلاقها بمجرد أن تصبح جاهزة.

لا نعلم كيف ستبدو ميزة Video Unblur على أرض الواقع، ولكن من المتوقع أن تكون ميزة احترافية ومثيرة للاهتمام.