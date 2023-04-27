رصد مواصفات هاتف Asus ZenFone 10 – اختلافات جذرية بينه وبين الطراز السابق!

لقد ظهر هاتف Asus Zenfone 10 على قاعدة بيانات موقع GeekBench. وبطبيعة الحال، عندما يتم إدراج أي هاتف في قاعدة بيانات GeekBench من أجل إجراء مجموعة الاختبارات المعيارية، يتم الكشف بالتزامن عن بعض مواصفاته الرئيسية مثل طراز المعالج وأقصى سعة من الذاكرة العشوائية وإصدار نظام أندرويد فضلاً عن نتائج الهاتف المعيارية.

رصد مواصفات هاتف Asus ZenFone 10 على قاعدة بيانات GeekBench

أولاً وقبل أي شيء، استطاع الهاتف أن يسجل 2008 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية. بينما تمكن من تسجيل 5454 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى. هذه نتائج أكثر من رائعة بالتأكيد، ولكنها ليست مفاجئة بالنسبة لنا حيث يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

لاحظ فقط أن النموذج الذي يتم استخدامه من أجل مجموعة الاختبارات المعيارية يكون نموذج تجريبي ويختلف عن النموذج النهائي. فلا يزال أمام سامسونج متسع من الوقع لتحسين أداء الهاتف وتعزيز نتائج الاختبارات الخاصة به في الإصدار النهائي قبل بدء مرحلة الإنتاج الكمي للهاتف. باختصار شديد، لا تعطي لنتائج مقاييس الأداء اهتمام كبير لأن النتيجة النهائية تكون عادة مختلفة.

بجانب نوع المعالج الذي تم الكشف عنه، فلقد علمنا أيضاً أنه سيتم تجهيز الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت. هذه هي نفس سعة الذاكرة القصوى التي جاء بها هاتف Asus ZenFone 9 العام الماضي. ولكن بالتأكيد الإصدار الجديد سوف يحتوي على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X بدلاً من LPDDR5.

بالإضافة إلى ذلك، الهاتف يعمل بنظام أندرويد 13، وهو شيء طبيعي نظراً لأن جميع الهواتف الرائدة الجديدة تحصل بالفعل على نظام جوجل الجديد في الفترة الأخيرة قبل إطلاقها.

تم الإعلان عن هاتف Asus ZenFone 9 في شهر يوليو من العام الماضي، وجاء هاتف Asus ZenFone 8 من قبله في نفس الشهر أيضاً. وبالتالي من المتوقع أن يتم إطلاق Asus ZenFone 10 في صيف هذا العام. ولكننا لا نعلم الجدول الزمني المحدد لموعد الكشف عن الهاتف بشكل رسمي حتى الآن. مثل هذه المعلومات تأتي كلما اقتربنا من موعد الكشف عن الهاتف.

ما الذي يمكننا توقعه أكثر من ذلك ؟

لا تزال المواصفات الأخرى مجهولة تماماً. ولكن يُقال أن الهاتف قد يحتوي على شاشة قياس 6.3 إنش بدلاً من شاشة 5.9 إنش التي جاء بها هاتف ZenFone 9. كانت الشركة تحافظ دائماً على جعل الهاتف من فئة الهواتف المدمجة صغيرة الحجم لكي تناسب أصحاب الأيدي الصغيرة. ولكن إذا كانت التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً صادقة، فهذا يعني أن الشركة بدأت تميل لزيادة حجم الشاشة لتحسين مبيعات الهاتف في جميع الأسواق.

من المؤكد أن تكون الشاشة بمعدل تحديث 120Hz. وقد يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوماً بالتثبيت البصري OIS وسيحصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. على كل حال، لم يتبقى سوى شهرين تقريباً على حدث الإعلان عن الهاتف. وبالتالي ستبدأ مطحنة الشائعات في الظهور خلال الأسابيع القليلة القادمة وسنترقب معكم أي تسريبات جديدة حول الهاتف وأول بأول.