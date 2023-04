مخاوف من “وباء جديد” مع تحذير من سلالة إنفلونزا الطيور قد تكون أسوأ 100 مرة من “كوفيد”!

كندا – حذر علماء من انتشار إنفلونزا الطيور “بكفاءة” في القوارض وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تؤدي إلى جائحة جديدة.

ووصف الخبراء هذا الاكتشاف بأنه “مقلق للغاية”، زاعمين أنه يظهر أن العامل الممرض على بعد خطوة واحدة من انتشاره في البشر.

وهذه أول دراسة معروفة تؤكد بوضوح أن الثدييات لا يمكن أن تصاب بالمرض بشكل فردي فحسب، بل تنشره أيضا.

ومع ذلك، أشارت حالات نفوق الثدييات المصابة مثل المنك والثعالب والراكون والدببة إلى أن هذا كان ممكنا.

ولا تنتقل H5N1 – سلالة إنفلونزا الطيور التي تسببت في التفشي الحالي الذي يجتاح العالم، وتعتبر الأكبر على الإطلاق – بسهولة بين البشر.

ويخشى بعض الخبراء من أن الطفرات في الفيروس التي تجعل انتقال العدوى من الثدييات إلى الثدييات أسهل، يمكن أن تغير ذلك.

وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل أقل من 900 حالة إصابة بشرية بفيروس H5N1، الذي يقتل ما يقرب من 50% من الأشخاص الذين يصيبهم.

وعادة ما يتم التقاط الفيروس من خلال الاتصال الوثيق مع طائر مصاب، سواء كان حيا أو نافقا.

ووجد بحث جديد، لم تتم مراجعته بعد، أن H5N1 يمكن أن “يسبب مرضا مميتا في أنواع متعددة من الثدييات”.

وقام باحثون كنديون، بمن فيهم بعض الهيئات الصحية الحكومية، بإصابة القوارض بواحدة من أربع سلالات من فيروس H5N1.

وتم اختيار القوارض للدراسة لأن لديها تركيبة تنفسية مماثلة للإنسان، ما يوفر للخبراء فكرة عن كيفية تفاعل الفيروس في البشر.

ووجدوا أن “الاتصال المباشر” بسلالة واحدة من فيروس H5N1 المعزول من طائر مصاب أدى إلى “نتائج قاتلة”. إنه يثير احتمالية أن السلالة قد تكون طورت “تكيفات معينة تسمح بدرجة أعلى من التكرار، والإمراض، والانتقال”.

وحذروا من أنه إذا قفزت مثل هذه السلالة إلى البشر، فقد تكون العواقب وخيمة.

وكتبوا: “نظرا لوجود مناعة قليلة أو معدومة على نطاق السكان خاصة بفيروس H5، إذا جعلت عزلة H5N1 قادرة على الانتقال المستمر نوعا ما يقفز إلى البشر، فمن المحتمل أن يمثل هذا عدوى مدمرة في السكان”.

وقال جون فولتون، مستشار صناعة الأدوية ومؤسس BioNiagara، إن H5N1 يشكل تهديدا “أسوأ 100 مرة من “كوفيد””.

وأضاف: “هذا الاكتشاف مقلق للغاية، ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية من خلال البحث عن كافة القدرات الإنتاجية عالية الإمكانات وتعبئتها من أجل اللقاحات والعلاجات للوقاية من إنفلونزا الطيور H5N1 وعلاجها”.

وبدأت شركات تصنيع اللقاحات GSK وموديرنا وCSL Seqirus في تطوير جرعات بشرية جديدة لاستهداف سلالة الفيروس سريعة الانتشار.

ولدى البعض الآخر مثل Sanofi لقاحات عامة لفيروس H5N1 في المخزون يمكن تكييفها مع السلالة المنتشرة حاليا.

ومثل أشكال الإنفلونزا الأخرى، يمكن أن يصاب البشر بالعدوى إذا وصل الفيروس إلى عيونهم أو أنفهم أو فمهم أو استنشقوه.

ولكن في حالة إنفلونزا الطيور، يحدث هذا عادة عند الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا مع المخلوقات المصابة.

وظهرت سلسلة من حالات إنفلونزا الطيور البشرية في أوائل عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تشخيص رجل كمبودي وابنته بفيروس H5N1.

وأثارت حالاتهم قلقا دوليا، حيث يخشى العديد من الخبراء أن العدوى كانت دليلا على أن الفيروس قد تحور لإصابة الناس بشكل أفضل.

ووجد المزيد من الاختبارات أن الأسرة الكمبودية لم يكن لديها سلالة H5N1 التي تنتشر بسرعة بين الطيور البرية في العالم – ولكن بدلا من ذلك، هناك نوع معروف ينتشر محليا في مقاطعة “بري فينغ” التي كانوا يقيمون فيها.

وكانت هناك حالة واحدة فقط لشخص بريطاني مصاب بفيروس H5N1 منذ اندلاع الفاشية المستمرة في أكتوبر 2021.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post مخاوف من “وباء جديد” مع تحذير من سلالة إنفلونزا الطيور قد تكون أسوأ 100 مرة من “كوفيد”! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا