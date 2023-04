إنجلترا – يمكن أن يكون سبب تنمل اليدين اختياراً غير موفق للوسادة، أو وضعية نوم غير صحيحة. ولكن قد يكون السبب أمراضاً يعاني منها الشخص.

ووفقا للأطباء، غالبا ما يكون سبب تنمل اليدين في الليل وضعية نوم غير مريحة- النوم على وسادة غير مناسبة. كما أن النوم على أحد الجانبين، غالبا ما يسبب تنمل الذراع. لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساويا للمسافة من الكتف إلى الرأس من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تماما لخط العمود الفقري. أما إذا كان الشخص يرغب في النوم على بطنه، فمن الأفضل له اختيار وسادة صغيرة غير عالية.

ولكن أحيانا يكون سبب تنمل اليدين مرضا خطيرا مثل متلازمة العضلة الأخمعية. تقع هذه العضلة حول العمود الفقري العنقي. وهي مسؤولة عن حركة الرأس. ويمكن أن تتشنج هذه العضلة نتيجة تكرر حركة مفاجئة غير معتادة، أو وضعية جلوس والنظر في اتجاه واحد خلال فترة طويلة.

واستنادا إلى ذلك يمكن أن تضغط هذه العضلة على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر أليافها، ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة نفسها وفي الذراع أيضا، يصاحبه صداع عند البعض. لذلك يجب في حالات الألم الشديد تناول أدوية مسكنة وتدليك المنطقة وإجراء تمارين معينة.

والسبب الآخر لتنمل اليدين قد يكون متلازمة النفق الرسغي. يقع هذا النفق في الرسغ وتمر عبره الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد. يعاني من هذه المتلازمة عادة لاعبو التنس والرياضيون والمبرمجون.

المصدر: فيستي. رو

Shares

The post أسباب تنمل اليدين في الليل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا