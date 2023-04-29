خبر رائع – هواتف سامسونج جالكسي A ستحصل على تطبيق مساعد الكاميرا قريباً!

يبدو أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع قائمة الهواتف المدعومة من قِبل تطبيق مساعد الكاميرا والمعروف أيضاً باسم Camera Assistant. بحسب ما تم ذكره على لسان مدير مجتمع منتديات سامسونج، فإن الشركة تخطط لتوفير تطبيق مساعد الكاميرا على هواتف جالكسي A.

سامسونج تطرح تطبيق مساعد الكاميرا لهواتف جالكسي A قريباً

سيحصل هاتف جالكسي A54 على التطبيق مع تحديث One UI 6.0 المستند إلى نظام أندرويد 14 في أواخر العام الجاري أو في مطلع العام المقبل. ولكن التطبيق لن يكون حصرياً لهاتف جالكسي A54، وإنما من المتوقع أن يشق طريقه إلى هواتف جالكسي A الأخرى أيضاً.

في الوقت الحالي، تطبيق مساعد الكاميرا هو تطبيق حصري لهواتف جالكسي الرئيسية فقط. طرحت سامسونج تطبيق مساعد الكاميرا في أكتوبر من العام الماضي بالتزامن من تحديث One UI 5.0 على سلسلة جالكسي S23.

ومؤخراً، وصل التطبيق إلى جميع هواتف سلسلة جالكسي S23 وجالكسي S22 وجالكسي S21 وجالكسي S20 وجالكسي Note 20 وهواتف الجيل الرابع والجيل الثالث القابلة للطي وهاتف جالكسي زد فولد 2.

خلال الفترة الأخيرة، حصل تطبيق مساعد الكاميرا على عدد لا بأس به من الميزات الإضافية وعلى رأسها ميزة أوضاع تحسين الصورة من خلال أوضاع Softening وتحسين سرعة الغالق وتعتيم الشاشة أثناء تسجيل الفيديو وغير ذلك بكثير.

منذ أن أصدرت سامسونج تطبيق Camera Assistant على هواتفها الرئيسية، كانت هناك شكاوى عديدة من مالكي هواتف جالكسي A متوسطة المدى بسبب عدم حصولهم على التطبيق أو تطبيق مماثل.

وتساءل بعض مالكي هاتف جالكسي A53 على منتديات الشركة مما إذا كانت هناك نية لدى شركة سامسونج بطرح التطبيق على الهاتف. وبالفعل جاء الرد من رئيس منتديات سامسونج على شكل: “إن شركة سامسونج تخطط لتوسيع قائمة الهواتف المدعومة بتطبيق مساعد الكاميرا لكي تشتمل على هواتف جالكسي A متوسطة المدى”.

وقد أضاف أيضاً: “سيحصل مالكو هواتف جالكسي A على التطبيق مع تحديث One UI 6.0 المستند إلى أندرويد 14 في وقت لاحق من العام الجاري”.

ومع ذلك، فإن وسيط سامسونج لم يذكر ما هي طُرز جالكسي A المتوقع لها أن تحصل على التطبيق. ولكنه قال فقط أنه سيتم إعلام المستخدمين بمجرد أن تصبح سامسونج على استعداد كامل من أجل طرح التطبيق على هواتف الفئة المتوسطة الخاصة بها.

لذا، من المتوقع أن تكون عائلة جالكسي A5x هي أول من تحصل على تطبيق مساعد الكاميرا، مثل جالكسي A54 وجالكسي A53. ولكن في نفس الوقت، من الممكن أن تلحق بها عائلة جالكسي A3x.

نحن على بعد شهور قليلة من الإعلان عن نظام أندرويد 14. وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تطرح سامسونج واجهة المستخدم المستندة إلى النظام الجديد على هواتفها المدعومة. ولكن من جهتنا سنحاول ترقب أي تفاصيل جديدة حول الأمر خلال الفترة القادمة.